Ce să presari în făină când faci șnițele. Combinația perfectă pentru un gust irezistibil, e trucul bucătarilor de top

Rareori lipsesc șnițele de pe masa românilor. Prepararea unui șnițel gustos nu este o misiune grea, iar copiii sunt înnebuniți după acest preparat. Pentru a ieși cu adevărat gustos trebuie să respectați câteva reguli.

Înainte de toate, alegerea cărnii este foarte importantă. Bucătarii recomandă mereu una de calitate, chiar dacă este posibil să scoatem din buzunar mai mulți bani. Folosiți carne de porc, pui sau vită, preferabil în bucăți fragede fără multă grăsime.

Făina este un alt pas important, iar ingredientele pe care le folosiți sunt foarte importante. Iată ce trebuie să puneți pentru ca șnițele să aibă un gust cu adevărat delicios:

Două condimente care nu ar trebui să lipsească din preparate. Sunt cele de bază care oferă gust și savoare. Puneți cât doriți, în funcție de preferințe.

Va oferi o notă picantă și aromată șnițelelor. Alegeți varianta care vă surâde.

Puteți folosi pulbere de usturoi și ceapă cumpărată. O altă variantă ar fi să le măcinați pentru o textură granulată.

Puteți adăuga și alte condimente, după preferințe, precum: cimbru, oregano, busuioc, chimion, boia de ardei sau curry.

Există multe rețete pentru șnițele, iar în rândurile următoare vom afla cum le gătește chef Cătălin Scărlătescu. Acesta a povestit că ideea acestei rețete i-a venit în urmă cu 17 ani, pe când era angajat la o teresă.

„În 2003 înnebunise toată lumea cu crochetele de pui, rețeta asta era bestseller la noi pe terasă. La un moment dat, un client a cerut să fac ceva la gujoanele de pui, să fie mai altfel.

M-am întors nervos în bucătărie, am luat o pungă de fulgi de porumb care erau pe acolo și am dat cu ea de perete și de masă. Am auzit cum s-au zdrobit alea și mi-a venit ideea să le dau prin crocantul obținut. Așa mi-a venit ideea. Dacă brevetam ideea atunci eram milionar azi”, a spus acesta.