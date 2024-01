Ce s-a întâmplat la câteva secunde după izbucnirea incendiului de la Ferma Dacilor. Cornel Dinicu le-a spus tot magistraților, ce a făcut fiul său

Patronul pensiunii a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. În fața magistraților, Cornel Dinicu a povestit ce s-a întâmplat la câteva secunde după izbucnirea incendiului de la Ferma Dacilor. Gestul eroic făcut de fiul său.

La scurt timp după înnmormântarea fiului său Victor, în vârstă de 11 ani, care și-a pierdut viața în incendiul devastator din a doua zi de Crăciun, Cornel Dinicu a fost dus la audieri, fiind apoi reținut și arestat preventiv pentru 30 de zile.

În fața oamenilor legii, afaceristul a povestit ce s-a întâmplat în acea dimineața, la scurt timp după ce pensiunea a fost cuprinsă de flăcări. Dinicu, care era cazat într-o cameră cu intrare din exteriorul clădirii, a fost trezit din somn de partenera sa, care simțea miros puternic de fum.

S-a mobilizat imediat, încercând să pătrundă în zona afectată de incendiu pentru a-i salva pe cei prinși în interior. Focul și fumul dens l-au împiedicat.

„În noaptea incendiului, am fost trezit din somn de către concubina mea spre dimineață, mi-a comunicat că era fum și să merg spre copii. Mă aflam în apartamentul de la etaj care are o intrare exterioară. M-am trezit în mare viteză, am încercat să pătrund în clădire.