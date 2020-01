Ce s-a întâmplat între Cristina Țopescu și fratele ei vitreg, când Cristi a încercat să o ajute. Un apropiat face dezvăluiri

Cristina Țopescu a decedat cu aproape trei săptămâni în urmă, la vârsta de 59 de ani. Mulți dintre apropiații săi susțin că fratele ei vitreg, Cristi, ar fi încercat să o ajute, dar aceasta s-a stins singură, înainte de Revelion. Autoritățile au anunțat dumincă faptul că a fost deschisă o anchetă în cazul morții jurnalistei, așa cum este procedura în astfel de situații. Din primele informații făcute publice de autorități, vedeta TV s-ar fi stins din cauza unui infarct, prin somn.

Deși s-a zvonit că nu ar fi avut o relație apropiată cu frații ei, lucrurile par să stea invers, pentru că au fost momente în care Cristi Țopescu ar fi încercat să își ajute sora. Îndrăgita prezentatoare TV s-a stins în prejma sarbătorilor de iarnă, dar nu ar fi fost tocmai singură. Își vizita regulat mama stabilită în străinătate, având și numeroase invitații pentru a petrece Crăciunul și Revelionul alături de prieteni și apropiați.

Totuși, odată cu trecerea în neființă a comentatorului sportiv Cristian Țopescu, fiica acestuia a fost marcată de șocul respectiv. Cristina ar fi intrat într-o depresie de care n-a mai reușit să scape. Relația cu frații ei vitregi era una dificilă, din pricina faptului că locuiau departe. Cristi petrece mai mult timp în Constanța, alături de familia lui, pe când Sebastian, mezinul familiei, este plecat în Viena, la studii.

„Da… se poate muri din singurătate și izolare voluntară, apoi depresia și gata… Fiind departe de țară, am aflat acum această veste tristă. Ne cunoaștem de peste 40 de ani, ieșem la dans în Ateneul Tineretului, la ceaiuri, la munte, la mare… Cristina tot timpul cu zâmbetul pe față, veselă si fericită! Se îndrăgostise la 19 ani de prietenul meu cel mai bun, Marian, si ieșeam în gașcă mai tot timpul. Apoi, după ‘90 fiecare pe drumul lui, dar ne mai vedeam întâmplător spre deloc în ultimii ani. Am încercat acum 2-3 ani să o mai scot din casă, m-a refuzat politicos.

Am discutat cu fratele ei, Cristi, să găsim o soluție si mi-a spus că nu îsi mai dorește socializare si că are o relație distantă și rece și cu el…Ultima dată ne-am văzut la înmormântarea tatălui ei și am vorbit un pic. Ultimul mesaj i l-am dat în noiembrie anul trecut și nu mi-a răspuns. Singurătatea, depresia, ucid… Drum bun, suflet drag…”, a fost mesajul lui Sorin Mărcuş, un apropiat al Cristinei Ţopescu, potrivit ciao.ro.