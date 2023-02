Ce s-a întâmplat în Turcia imediat după cutremurul devastator. Imaginile care surprind Iadul pe Pământ. Mărturii ale supravieţuitorilor

Cutremurul devastator din Turcia! Lumea a rămas înmărmurită la devastările produse de cutremurul devastator în Turcia, care a avut o intensitate de 7.8 grade pe scare Richter. Imediat după producerea cutremurului au apărut și imaginile care surprind Iadul pe Pământ, și toate cu un puternic caracter emoțional. Bilanțul este încă departe de a fi finalizat, dar au apărut și primele mărturii ale supraviețuitorilor.

Peste 500 de persoane au fost ucise și mii de răniți luni, după ce cutremurul devastator cu magnitudinea 7,8 a lovit centrul Turciei și nord-vestul Siriei, prăbușind clădiri și declanșând căutări de supraviețuitori printre dărâmături. Cutremurul, care s-a produs în întunericul timpuriu al unei dimineți de iarnă, a fost resimțit și în Cipru și Liban.

Dar lucrurile nu se opresc aici, din păcate. Conform „Știri pe Surse”, un nou cutremur a lovit Turcia, de data asta de 7,7 grade pe scare Richter, resimțit mai ales în zona centrală a Turciei, la o adâncime de 2 km, în zona de nord-nord-est, în Kahramanmarșa la 69 de km de centru, și la 6 km în sud-est de Elbistan. Deocamdată, legat de acest nou seism, nu au fost date informații concrete, dar conform specialiștilor, și acesta ar putea să fi produs daune umane și materiale extrem de importante.

Vicepreședintele turc Fuat Oktay a declarat că 284 de persoane au fost ucise și 2.323 rănite, în timp ce autoritățile au trimis echipe de salvare și avioane de aprovizionare în zona afectată, declarând totodată un nivel 4 de alarmă care solicită asistență internațională.

În Siria, deja devastată de mai bine de 11 ani de război civil, un oficial guvernamental din domeniul sănătății a declarat că cel puțin 386 de persoane au murit, dintre care 239, majoritatea în regiunile Alep, Hama, Latakia și Tartus, a anunțat televiziunea de stat siriană.

Grupul „Căștile albe”, cunoscut oficial sub numele de Apărarea Civilă siriană, a raportat, de asemenea, cel puțin 147 de morți în zonele controlate de opoziție din nord-vestul Siriei. O mare parte din nord-vestul Siriei, care se învecinează cu Turcia, este controlată de forțele antiguvernamentale în contextul unui război civil sângeros care a început în 2011.

Radiodifuzorul turc RTR a arătat cum salvatorii din provincia Osmaniye au folosit o pătură pentru a transporta un bărbat rănit dintr-o clădire de patru etaje prăbușită și l-au urcat într-o ambulanță. Acesta a fost al cincilea care a fost scos dintre dărâmături, a precizat televiziunea.

Imaginile difuzate de postul de televiziune CNNTurk au arătat că istoricul castel Gaziantep a fost grav avariat. Președintele Tayyip Erdogan a vorbit la telefon cu guvernatorii celor opt provincii afectate pentru a colecta informații despre situație și eforturile de salvare, a precizat biroul său într-o declarație.

Conform agențiilor internaționale de presă, salvatorii se grăbesc să găsească supraviețuitori prinși sub dărâmături de o parte și de alta a frontierei turco-siriene, în timp ce bilanțul victimelor unuia dintre cele mai puternice cutremure care au lovit regiunea în ultimii 100 de ani a depășit 1.000 de persoane. Alte mii de persoane au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,8 grade care a zguduit locuitorii în jurul orei 4.00 luni dimineața, trimițând cutremure până în Liban și Israel.

Epicentrul cutremurului a fost localizat la 23 de kilometri est de Nurdagi, în provincia turcă Gaziantep, la o adâncime de 24,1 kilometri, a precizat Institutul Geologic al Statelor Unite (USGS). Imagini video de la locul accidentului din Turcia au arătat șiruri de clădiri prăbușite, unele cu apartamente expuse la intemperii, în timp ce oamenii se ghemuiau în frigul năprasnic lângă ele, așteptând ajutor.

Cel puțin 912 persoane au murit în Turcia și peste 2.400 de persoane au fost salvate de sub dărâmături, a declarat luni președintele turc Recep Tayyip Erdogan într-un discurs televizat. Se crede că seismul este cel mai puternic care a lovit Turcia din 1939, când un cutremur de aceeași magnitudine a ucis 30.000 de persoane, potrivit USGS.

Cutremurele de această magnitudine sunt rare, mai puțin de cinci având loc în medie în fiecare an, oriunde în lume. Șapte cutremure cu magnitudinea de 7,0 sau mai mare au lovit Turcia în ultimii 25 de ani, dar cel de azi este cel mai puternic.

Fotografii care arată adevărata amploare a dezastrului au apărut în Turcia. Clădiri întregi au fost aplatizate, cu bare de metal împrăștiate pe străzi. Mașini s-au răsturnat, în timp ce buldozerele lucrează pentru a curăța molozul. Castelul Gaziantep a fost grav avariat în urma puternicului cutremur. O furtună de iarnă în regiune agravează dezastrul, potrivit meteorologilor.

„Am fost zguduiți ca un leagăn. Eram nouă persoane acasă. Doi fii de-ai mei sunt încă în dărâmături, îi aștept”, a declarat o femeie cu un braț rupt și răni pe față, vorbind într-o ambulanță lângă dărâmăturile unui bloc de șapte etaje în care locuia în Diyarbakir, în sud-estul Turciei.

„Nu am simțit niciodată așa ceva în cei 40 de ani de când trăiesc”, a declarat un locuitor al orașului turc Gaziantep, în apropiere de epicentrul cutremurului, care a refuzat să își precizeze numele de familie. O înregistrare video din orașul Diyarbakir, la nord-est de Gaziantep, arată salvatorii care încearcă să scoată supraviețuitori dintre dărâmături. Erdogan a declarat că seismul a fost resimțit în multe părți ale țării.

Echipe de căutare și salvare au fost trimise în sudul țării, a declarat ministrul de interne al Turciei, Suleyman Soylu. AFAD, agenția pentru dezastre, a declarat că a solicitat ajutor internațional prin intermediul Centrului de Coordonare a Răspunsului de Urgență (ERCC), programul umanitar al Uniunii Europene. Aproape 1.000 de voluntari de căutare și salvare au fost trimiși din cel mai mare oraș din Turcia, Istanbul, împreună cu câini, camioane și ajutoare, potrivit guvernatorului acestuia, Ali Yerlikaya.

Atenție! Urmează să vizionați imagini cu un impact emoțional puternic!

