Ce s-a întâmplat în finala Asia Express după ce s-au închis camerele de filmat. Credeau că nu îi vede nimeni

Ce s-a întâmplat în spatele camerelor de luat vederi? Vedetele au surprins momentul inedit cu telefoanele personale atunci când credeau că nu le vede nimeni. Ce au făcut cu toții?

Momentele grele din Asia Express i-au unit mai mult decât au crezut pe unii oameni. 18 vedete au plecat în renumita aventură, iar doar două dintre acestea au putut bate gongul de final care să ofere echipei câștigătoare meritele. S-a dovedit că sezonul trei a fost sub semnul celor mai simpatici și din partea publicului – Sorin Bontea și Răzvan Fodor. Cu toate astea, prieteniile au fost duse acasă intacte, dincolo de competiție se află ani în spate de colaborări, lucru care nu s-a putut uita.

Cum răul și situațiile extreme și incomode unesc și mai tare oamenii, cei care au stat în show-ul aventuros mai multe etape au putut să se cunoască și mai mult, lucru care i-a făcut să se simtă ca într-o familia. Aceștia s-au filmat în timp ce cântau ceea ce ei l-au denumit imn al învingătorilor. Echipele erau vizibil obosite, la finele celor 10 etape, dar cu o energie pozitivă și cu zâmbetul pe buze, fredonând de zor „Ia cu tine și inima” – A.S.I.A.

„Când ajungi la 50 de ani te gândeşti că viaţa nu prea mai are cu ce să te surprindă. Lucrurile sunt deja aşezate la vârsta asta şi totul are cât de cât un curs firesc. Asta gândeam înainte de experienţa «Asia Express». Ce s-a întâmplat după e cu totul altă poveste! Da, vârsta chiar e doar o cifră şi important e cum ne raportăm noi la ce vedem în buletin. Să ieşi din zona de confort înseamnă să începi să te cunoşti cu adevărat. Aşa am descoperit că încă mai duc şi duc bine! În viaţă trebuie să ştii să te bucuri de tot ceea ce trăieşti, de orice experienţă nouă. Îţi va fi mai uşor dacă recunoşti faţă de tine că sunt lucruri pe care nu poţi să le faci“

Sorin Bontea