Ce și-ar fi dorit Ștefania lui Speak să cumpere cu banii de la Asia Express. A recunoscut public

Ștefania a venit cu primele reacții și detalii despre experiența de la Asia Express, după ce ieri fanii emisiunii au văzut că artiștii au ieșit pe locul 2. Ce și-ar fi dorit să cumpere solista cu marele premiu?

Din păcate, fanii echipei formate din Ștefania și Speak au aflat ieri seară că aceștia au ieșit pe locul doi. Cei care s-au bucurat de marele premiu și de trofeul Asia Express 3 au fost Sorin Bontea și Răzvan Fodor. Lupta a fost una strânsă, mai ales că încă de la etapa cu numărul 6 s-a putut observa îndârjirea echipelor care au ajuns în cele din urmă în etapa finală. Cu toate astea, planuri mărețe a avut fiecare, dar se pare că Ștefania se gândea să-și achiziționeze prima oară – dacă ar fi câștiga banii – un telefon.

Libelula, așa cum este cunoscută în tabloide, a recunoscut că și-a făcut planuri cu premiul de 30.000 de euro. Printre altele, aceasta dorea să-și cumpere un nou telefon, lucru pe care tot l-a făcut realitate odată cu venirea în țară. „Mi-am dorit foarte mult să-mi cumpăr un telefon nou și mi-am cumpărat oricum”, a mărturisit Ștefania, la „Xtra Night Show”. Cu toate că n-au venit acasă mai bogați material, aceștia au o amintire comună care va putea fi împărtășită cu cei mai curioși pentru tot restul vieții lor.

„Atuurile noastre au fost că am știut să ne drămuim explozia asta de nervi și de energie negativă. Am știut cum să ne controlăm. Și că am fost uniți. Cel mai important a fost că nu am căzut psihic în același timp. Ori cădeam eu, ori ea, și ne ridicam unul pe altul. Am primit o confirmare în Asia Express despre relația noastră – e ceea ce trebuie”

Speak