În urmă cu mai bine de două decenii, făceau spectacol la echipa națională. Acum, doi dintre jucătorii emblematici ai Generației de Aur sunt pe picior de război. Ce s-a întâmplat de Paște între Hagi și Răducioiu era de neimaginat în anii de glorie ai fotbalului românesc.

Ce s-a întâmplat de Paște între Hagi și Răducioiu. Scandalul a pornit chiar de la Ianis

Florin Răducioiu a dezvăluit că relația sa cu Gică Hagi este foarte rece și o pune pe seama faptului că fostul atacant al naționalei a făcut recent câteva afirmații dure la adresa fiului „Regelui”.

„Marele Blond” este într-un fel îngrijorat că în ultimul timp Gică Hagi nu i-a mai răspuns la mesaje și nici la telefon când l-a sunat de Paște.

„E o problemă deja, pentru că eu l-am sunat pe Gică Hagi de Paște și nu mi-a răspuns. După care i-am lăsat un mesaj vocal, pe care l-a ascultat și nu mi-a răspuns. Asta mă face să cred că e un pic supărat pe mine. Eu abia aștept să îl revăd și să vorbim despre fotbal și să clarificăm această mică polemică ivită acum. Pentru mine rămâne prietenul meu extraordinar”, a spus Răducioiu la Telekom Sport.

Florin Răducioiu a lucrat cu Ianis Hagi. Declarația care l-a inflamat pe Gică Hagi

Florin Răducioiu a acordat recent un interviu în care a declarat că Ianis Hagi nu ar face față la Lazio în momentul de față.

„E inconstant şi nu cred că e pregătit pentru o experienţă la Lazio ca titular. În acest moment, ar fi cu adevărat dificil pentru el să-şi găsească loc în echipa de start a lui Inzaghi. Desigur, trebuie să înţelegeţi că Lazio ar face o investiţie într-un jucător tânăr, de perspectivă, care necesită multă răbdare din partea clubului şi multe sacrificii din partea jucătorului”, spunea Răducioiu în acel interviu.

Referindu-se la acele declarații, fostul atacant al naționalei a venit cu unele precizări: „Eu nu mă simt vinovat, să-l fi jignit sau ironizat pe Ianis Hagi, un copil cu care eu am lucrat și care pe mine m-a ajutat la echipa națională. Relatia mea cu Hagi, din păcate, s-a deteriorat un pic. Sunt fanul numărul 1 al lui Ianis, îl respect pe acest puști, am un mic merit pentru că l-am avut și eu ca jucător și am avut de-a face cu el, am știut ce fel de copil este, este foarte umil, foarte modest. Are această carență s-o numim fizică. Sunt niște afirmații pe care eu le-am făcut, au fost făcute în numele cunoașterii, al realității de pe teren. Ceea ce am văzut eu în aceste luni”.