Ce s-a întâmplat, de fapt, în noaptea în care a murit Maria Macsim Nicoară. Soacra ei a spus adevărul

Drama mezzosopranei Maria Macsim Nicoară s-a terminat tragic în decembrie anul trecut. După o lungă perioadă de comă artista avea să înceteze din viață. Circumstanțele în care s-a produs această dramă încă este un caz neelucidat. Procurorii au deschis la acea vreme un dosar în rem pentru tentativă de omor. Cazul nu a fost închis nici până astăzi.

În mai 2020 vestea că mezzosoprana Maria Macsim Nicoară a suferit un accident tragic a făcut titlul multor publicații de presă locale și naționale. În primă fază circumstanțele accidentului nu erau foarte clare. Ulterior, după intrarea pe fir a procurorilor, au început să apară, dispersate, dinferite informații.

Conform anchetei accidentarea și, ulterior, coma profundă, ar fi survenit pe fondul unei presupuse alcolemii ridicate. Informațiile relatau că femeia ar fi căzut pe scări, lovindu-se foarte tare la cap, de aici și coma ulterioară. Procurorii de caz au anunțat că ar fi existat suspiciuni asupra soțului mezzosopranie Maria Macsim Nicoară, dar nu a fost concretizat nimic.

Cu toate astea există suspiciuni având în vedere diferența dintre momentul producerii dramei și apelul făcut la 112 de soacra artistei. Un celebrul profiler, care a analizat și condițiile decesului Mădălinei Manole, declara pe marginea acestui caz.

Până recent nu s-a știut nimic despre discuția avută de soacra mezzosopranei Maria Macsim Nicoară cu cei de la 112. Apelul era făcut de femeie în dimineața zilei următoare, după ce fiul acesteia o sunase să vină de urgență acasă. Discuția, conform celor de la Ciao.ro, este cea reală avută de soacra artistei și operatorul de la 112, după cum urmează:

”Soacra Mariei Macsim Nicoară: Am o urgență. Nora mea a căzut pe scări.

Operator: Când a căzut?

Soacra Mariei Macsim Nicoară: Azi-noapte, azi-noapte. Eu am venit acum..S-a lovit la tâmplă, nu reacționează. Vă rog, am nevoie de o salvare de la Neurochirurgie.

Soacra: Nu,nu,nu. Este somnolentă. Nu răspunde la stimuli.(…) A vărsat, e cu băiatul meu… Trebuia să mă cheme azi-noapte. Scara interioară de la etaj, la parter. Și are cred că un traumatism la tâmpla stângă, pometele stâng umflat, dar nu reacționează.

Operator: Dar când a căzut? 12 ore?

Soacra: E inconștientă, doamnă. Cred că e comatoasă.

Operator: Vorbiți, vă rog, și la Poliție.

Soacra: Ce să vorbim la Poliție?!

Operator: Vorbiți pentru că e un accident casnic, trebuie să vorbiți la Poliție.

Operator Poliție: Cum a căzut? A împins-o cineva?

Soacra: Nu, nu, nu. Ea dormea în dormitor și a căzut pe scări. A coborât pe scări cu farfuria și a alunecat și a căzut.

Operator Poliție: În timpul nopții? N-a bătut-o soțul ei?

Soacra: Nu, nu… Primul lucru ăsta… Dar nici nu se pune problema…”