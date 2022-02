Ce s-a întâmplat cu Viviana Sposub pe parcursul emisiunii „Bravo, ai stil!” Cu ce s-a ales deși a ratat marele premiu EXCLUSIV

Viviana Sposub ne-a povestit, în exclusivitate pentru impact.ro, despre finala de infarct a concursului „Bravo, ai stil!” (Kanal D), desfășurată în urmă cu două zile. A ratat „la mustață” premiul de 100.000 de lei și marele trofeu, ba chiar a și slăbit 5 kilograme pe parcursul competiției de modă. În ciuda neașteptatei înfrângeri, ea a găsit puterea să o felicite pe câștigătoarea Ruxi Opulenta, dând dovadă de fair-play: „Nu sunt câștigătoarea “Bravo, ai stil!”, dar vă jur că mă consider extrem de câștigată. Felicitări, Ruxi!”, ne-a declarat Viviana.

Viviana Sposub a avut mari emoții, în finala de sâmbăta trecută a competiției de la Kanal D, în care s-a împlicat, trup și suflet, luni la rând:

La două zile de la ratarea premiului de 100.000 de lei, Viviana Sposub ne-a declarat, în exclusivitate pentru impact.ro:

„Am avut mari emoții, nu pot fi în totalitate explicate în cuvinte. Tot ce vă pot spune e că tremuram din toate încheieturile. Inima mea era cât un purice în așteptarea deznodământului. Am muncit enorm pentru proiectul acesta. La început nu credeam că o să rezist prea mult în competiție. Dar am realizat pe parcurs că am toate atuurile pentru a ajunge în finală și am prins mai multă încredere în mine”.