Ce s-a întâmplat cu șoferița care a ucis două fetițe în cartierul Andronache. A primit vestea azi

Cazul șoferiței care a dat cu mașina peste două fete pe trotuar și le-a omorât a șocat întreaga țară.

Acum, femeia a fost trimisă în judecată, după ce a ucis două minore din cartierul Andronache din București.

Adolescentele se aflau pe trotuar, când femeia a pierdut controlul volanului și a ricoșat pe trotuar, după ce a lovit un stâlp. Fetițele au murit, iar apoi s-a stabilit faptul că femeia consumase alcool.

Femeia s-a urcat beată la volan, așa că autoritățile au decis să fie trimisă în judecată. Momentan, ea se află în arest la domiciliu.

” La data de 29.04.2021, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București a dispus trimiterea în judecată a unei inculpate, cercetate sub măsura preventivă a arestului la domiciliu sub aspectul săvârșirii în concurs real a infracțiunilor de ucidere din culpă, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 192 alin. 2 şi 3 Cod Penal, şi conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prevăzută şi pedepsită de art.336 alin. 1 Cod Penal(…) ”, potrivit unui comunicat dat de Parchet.