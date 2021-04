Ce s-a întâmplat cu procesul împotriva lui Radu Mazăre. Instanța, decizie șocantă

Decizie șocantă a instanțelor judecătorești. Ce se întâmplă, acum, cu procesul intentat de Primăria Constanța împotriva fostului edil Radu Mazăre privind retrocedările. Declarațiile actualului primar constănțean Vergil Chițac te vor uimi.

Presa locală din Constanța aruncă bomba. Procesul împotriva lui Radu Mazăre și a condamnaților din dosarul retrocedărilor, deschis de Vergil Chițac, a fost anulat. Instanțele judecătorești au hotărât ca acțiunea actualului primar al Constanței contra grupului infracțional alcătuit din Radu Mazăre, Constantinescu, Nejloveanu și Giurgiucanu să fie desființată.

În data de 5 aprilie, Vergil Chițac, actualul edil al orașului Constanța, anunța că a depus acțiuni în instanță pentru a recupera suma colosală de 20 de milioane de euro de la „cei care au retrocedat orașul bucată cu bucată”.

„Pentru cei care încă se îndoiesc de faptul că în Constanța s-a schimbat macazul, pentru cei ce speră că vechile metehne vor fi în continuare tolerate, celor ce se lupta pentru păstrarea beneficiilor și privilegiilor dobândite ilicit, celor ce sunt încrezători că m-ar putea face parte la ilegalitățile lor, celor ce speră că voi ascunde sub preș mizeria administrațiilor anterioare, le transmit, din nou, un mesaj ferm de toleranță zero la corupție și orice altă forma de încălcare a legii.

Am depus acțiuni în instanță pentru recuperarea a peste 20 de milioane de euro de la cei care au retrocedat orașul bucată cu bucată. Mazăre, Constantinescu, Nejloveanu, Giurgiucanu, Borcea și alții, trebuie să plătească din banii lor prejudiciul creat constănțenilor. Sumele puteau fi deja confiscate când au fost condamnați dacă Felix Stroe nu propunea neangajarea Consiliului Local ca parte vătămată în proces. El a propus, consilierii au votat cu 2 mâini, căci deh, de aceea avem un cartier pe malul mării numit al Consilierilor. Am făcut acest pas pe care defuncta administrație a refuzat să-l facă pentru a-și proteja capii și acoliții.

Am încredere că justiția ne va da și de această dată dreptate și vom recupera prejudiciul cauzat. Aveți încredere!”, declara Vergil Chițac, acum trei săptămâni.