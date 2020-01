Ce s-a întâmplat cu medicul Mihai Craiu, după confruntarea cu Olivia Steer. ”Colegii mi-au spus că le-am făcut o belea”

Medicul Mihai Craiu, cel care „s-a războit” în direct cu Olivia Steer vorbește din nou despre chestiuni medicale prin care își reconfirmă statutul de „erou al vaccinării”, după cum a fost supranumit de Organizația Mondială a Sănătății.

Mihai Craiu, cel care a avut în trecut numeroase discuții cu fosta prezentatoare TV, Olvia Steer despre importanța vaccinurilor, discută din nou despre această chestiune. Olivia Steer a stârnit un val imens de controverse anul trecut, după ce a susținut o amplă campanie televizată, dar și în mediul online potrivit căreia copiii nu ar trebui vaccinați întrucât nu oferă o protecție reală, ba mai mult, pot provoca autism.

Olivia Steer și medicul pediatru Mihai Craiu s-au contrazis în direct pe tema vaccinării, în cadrul unei emisiunii difuzate pe PRO TV.

Pe fondul crizei vaccinurilor antigripale care a pornit din faptul că părinții au fost mai conștienți cu privire la pericolele car pot apărea în lipsa acestora, doctorul face noi precizări. Ce crede el acum despre acest subiect și ce discuții a avut cu ai săi colegi de breaslă?

”Reacțiile au fost de multe tipuri. Cel mai îngrijorat am fost de reacțiile colegilor mei medici. Am spus să nu li se pară un demers derizoriu. Că poate am validat prin prezența mea de medic… Mulți au fost solicitați să se întâlnească. Cu Olivia am mai avut un monolog lung pe această temă. Bună parte din medicii de familie mi-au scris, m-au sunat. Mihai, ne-ai făcut o belea mi-au spus ei. Nu mai avem vaccinuri. (…) Au fost și reacții negative, era de așteptat.”, a explicat medicul Mihai Craiu.