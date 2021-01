Ce s-a întâmplat cu fiecare dintre fiicele Regelui Mihai al României. Ultimele informații cunoscute despre ele

În caz că nu știați, Regele Mihai și Regina Ana au avut cinci fete. Din păcate, relațiile în familia nu au fost întotdeauna perfecte. În următoarele rânduri, vei afla cine sunt fiicele Regelui Mihai și ce s-a întâmplat cu ele.

Fiicele Regelui Mihai

Principesa Margareta

Ea este cea mai mare dintre cele cinci fete ale Regelui. Născută pe 26 martie 1949 la Lausanne, în 2007 a fost desemnată moștenitoarea tronului. Odată cu această desemnare, a primit și titlurile de „Principesă Moștenitoare a României” și de „Custode al Coroanei României”. Are studii superioare absolvite la Universitatea din Edinburgh. La acea vreme, avea o relație cu Gordon Brown, care era și liderul Partidului Laburist Britanic. S-a căsătorit în 1996 cu Radu Duda, la Lausanne. În momentul de față, cei doi nu au moștenitori.

Principesa Elena

Principesa Elena a României este cea de-a două fiică a Regelui Mihai. La fel ca și sora sa, s-a născut în Lausanne pe 15 noiembrie 1950. Principesa Elena a fost căsătorită de două ori. Primul soț a fost un medic, Leslie Medforth Mills. Cu el are doi copii, pe fostul Principe Nicolae și pe Elisabeta Karina de Roumanie. Dacă primul său soț a fost medic, cel de-al doilea a fost Alexander Nixon.

Irina Walker

La fel ca și celelalte două surori ale sale, s-a născut la Lausanne pe data de 28 februarie 1953. În primă fază, era a cincea pe linia succesiunii a tronul României. Cu toate acestea, în 2013, în urma unul scandal mare alături de soțul ei, și-a pierdut toate privilegiile și titlurile. În 2013, Irina și soțul ei, John Walker, au fost condamnați la trei ani de închisoare cu suspendare.

Motivul? Ei bine, cei doi au organizat lupte ilegale de cocoși pe teritoriul Statelor Unite Ale Americii, la propria lor fermă din Oregon. De asemenea, cei doi au fost obligați să plătească o amendă de 200.000 de dolari și să vândă ferma. Irina Walker a mai fost căsătorită și cu John Kreuger. Cu acesta a avut doi copii: Michael și Angelica. Din cauza scandalului, cei doi copii au fost și ei excluși din linia succesiunii.

Ce s-a întâmplat cu fiicele Regelui Mihai

Principesa Sofia

Aceasta s-a născut în Grecia, pe data de 29 octombrie 1957. Pasiunile ei au fost pictura și fotografia, încă din copilărie. Ca și studii, a urmat cursurile Colegiului de Arte Frumoase din cadrul Universității North Carolina, cursurile Colegiului pentru Arte vizuale din New York și cursuri de design grafic și fotografie la Cocoran College of Art and Design Washington.

În 1998 s-a căsătorit cu Alain Biarneix. Acesta își inventase un titlu nobilar, autointitulându-se Michel de Laufenburg. Regele Mihai și-a dat seama de acest lucru și nu a acceptat ca fiica lui să fie căsătorită cu un impostor. Datorită acestui lucru, o decade din drepturi în același an. În 2002, mariajul celor doi se încheie. În 2007, Casa Regală și-a adoptat noul statut, iar Principesa Sofia este inclusă, din nou, pe poziția a opta în linie la succesiunea tronului României.

Principesa Maria

Este cea mai mică dintre cele fiice ale Regelui Mihai. S-a născut în 1964 pe 13 iulie, la Copenhaga. A locuit în cea mai mare parte a timpului în Statele Unite ale Americii, dar și-a făcut studiile în Elveția. A fost căsătorită cu Casimir Mystkowki, un polonez romano – catolic. Din cauza religiei, Principesa Maria a fost decăzută din drepturi. Cei doi soți nu au avut copii.

Printr-un comunicat al Casei Regale a României ce datează din ianuarie 2015, s-a aflat că Principesa Maria s-a mutat definitiv în România. Ea a fost cel de-al treilea membru al Familiei Regale care se mută în România. Ulterior, Principesa Maria a preluat o parte din sarcinile Casei Regale.