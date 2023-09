Tânăra găsită moartă pe malul mării în stațiunea Mamaia este Laura Roșca, cunoscută și sub numele de DJ Lalla. Acum s-a aflat ce s-a întâmplat cu DJ Lalla înainte de a se stinge. Tatăl ei, declarații tulburătoare. Ce tragedie o lovise.

Noi detalii despre DJ Lalla, tânăra găsită moartă pe plaja din Mamaia. Ce pățise artista înainte de tragedie

Laura Roșca, cea cunoscută ca și DJ Lalla, a fost găsită decedată pe plajă în stațiunea Mamaia. Se pare că tânăra ar fi trecut prin momente foarte grele în ultima perioadă.

De asemenea, tatăl ei crede că este posibil ca DJ Halla să fi fost în depresie sau să fi consumat prea mult alcool în momentul tragediei. Artista a fost găsită moartă în dimineața zilei de joi, 28 septembrie, în zona Mamaia Nord. Cadavrul a fost descoperit de câțiva turiști care au alertat imediat poliția.

Laura Roșca, de 34 de ani, a fost identificată de autorități după tatuaje și după brățara pe care aceasta o purta. Tatăl ei a precizat că tânăra a trecut printr-o perioadă dificilă, însă acum făcea ședințe de terapie cu un specialist în domeniu.

DJ Lalla recunoștea că are probleme

În plus, Dj Lalla recunoștea pe rețelele sociale că luptă cu depresia și posta zeci de filmulețe motivaționale.

Acum, anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze. Aceasta ar fi putut muri înecată, sau s-ar fi putut sinucide, dar rămâne valabilă și varianta unei crime. Apropiații artistei nu știu cu certitudine dacă suferea sau nu de depresie, însă știu că a suferit mult din cauza unui deces în familie.

”Din câte știu era o înotătoare foarte bună. Ori că poate consumase alcool, sau o fi fost vreo stare depresivă. Ea, acum vreo lună, a avut o depresie și a fost internată, dar în ultima perioadă am înțeles că se simțea foarte bine”, a mai spus tatăl ei, potrivit antena3.ro.

DJ Lalla, ultimul mesaj pe Instagram

Laura Roșca, cunoscută pentru talentul ei ca DJ, era originară din Turda, însă locuia și lucra în București. Ultima ei postare pe pagina socială a fost făcută cu numai câteva zile înainte de nenorocire.

DJ Lalla a inclus un videoclip cu ea în prim-plan și un mesaj audio în limba engleză: „Enjoy every moment you have because in life there are no rewinds, only flash-backs. Make sure it’s all worth it!. (Bucurați-vă de fiecare moment pe care îl aveți, pentru că în viață nu există reluări, doar amintiri. Asigurați-vă că merită totul!)”.