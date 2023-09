Ce a postat DJ Lalla pe internet cu o zi înainte să moară. Nimeni nu a înţeles mesajul Laurei Roşca până acum: „Depresia”

Agenții de poliție au identificat cine este tânăra găsită fără suflare joi dimineață, 28 septembrie, în Mamaia Nord. Este vorba despre Laura Roșca, originară din județul Cluj, foarte cunoscută în mediul online și în industria muzicală. Ce mesaj a postat DJ Lalla cu doar o zi înainte de a muri. Foto

În dimineața zilei de joi, 28 septembrie, o femeie care alerga pe plaja din Mamaia Nord a identificat ceea ce a crezut, inițial, că era un manechin. A descoperit ulterior că era vorba despre o tânără fără suflare. Turista, împreună cu alții, au alertat autoritățile locale.

În urma apelurilor la 112, pe plaja din Mamaia Nord s-au deplasat mai multe echipaje de poliție și salvamari. Aceștia din urmă au dezvăluit că motivul morții ar fi fost înecul, marea fiind destul de agitată. La malul apei fusese arborat steagul roșu, potrivit salvamarului Georgian Borariu.

Tânăra descoperită moartă la malul mării era îmbrăcată într-un tricou de înot și slip. Din primele informații, aceasta s-ar fi înecat. Pe corp nu au fost descoperite urme vizibile de violență. Potrivit IPJ Constanța, cercetările continuă pentru a se stabili concret circumstanțele în care a avut loc evenimentul.

După demersurile efectuate, agenții de poliție au concluzionat că tânăra găsită fără suflare pe plaja din Mamaia Nord este Laura Roșca, în vârstă de 34 de ani, originară din municipiul Turda, județul Cluj. În mediul online și industria muzicală, românca era cunoscută și după pseudonimul DJ Lalla.

Potrivit informațiilor disponibile la momentul redactării acestui material, Laura Roșca a fost identificată de agenții de poliție după tatuajele pe care le prezenta. DJ Lalla avea, așa cum se poate observa și în fotografiile sale, cel puțin două tatuaje: unul pe antebraț și unul pe picior.

Deși în mediul online obișnuia să fie foarte activă, puțini au înțeles ultimul mesaj pe care tânăra de 34 de ani din județul Cluj l-a publicat pe contul său de Instagram. Laura Roșca le-a sugerat urmăritorilor săi să se asigure că totul merită, înainte de a lua o decizie.

„Make sure it’s all worth it! 💖/ Asigură-te că totul merită! 💖”, este mesajul publicat de Laura Roșca pe Instagram, cu doar o zi înainte de a se stinge din viață.