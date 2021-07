Ce s-a întâmplat cu Benone Sinulescu aseară, în spital. Informații de ultimă oră despre starea lui

Artistul Nicolae Datcu a venit azi în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani și a vorbit despre starea de sănătate a bunului său prieten, Benone Sinulescu, pe care mărturisește că îl știe de-o viață.

El a spus că îi cunoaște familia lui Benone Sinulescu de la vârsta de 16 ani și că chiar ieri a vorbit cu soția maestrului, Elena, care i-a dat amănunte despre starea lui de sănătate, acesta fiind internat în spital. Mai mult decât atât, el o consideră pe soția lui Benone Sinulescu un om minunat, spunând că între artist și soția sa mereu a existat dragoste.

”Aveam 16 ani, eram vecin de bloc cu familia Sinulescu. Doamna Leni este un om minunat. Am auzit niște chestii, am ramas uimit despre ce s-a scris despre doamna Leni. Sunt o familie minunata. Se iubesc, se vede că se potrivesc. Am vorbit cu Leni aseara și a zis ca Nea Beni glumeste cu asistentele, e plin de viață, se simte bine, pentru ca el vrea să fie mereu plin de optimism”, a spus artistul de muzică populară Nicolae Datcu, azi, la Neatza cu Răzvan și Dani.