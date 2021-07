Ce s-a întâmplat azi cu Benone Sinulescu. Medicii au luat această decizie

Benone Sinulescu a trecut prin momente dificile în ultima vreme. Celebrul interpret de muzică populară se confruntă cu anumite probleme de sănătate. Artistul de 84 de ani este internat în continuare la Spitalul Județean din Arad de sâmbătă, 10 iulie, și se află sub stricta supraveghere a medicilor. Ce decizie au luat medicii azi, marți, 13 iulie.

Starea de sănătate a lui Benone Sinulescu a îngrijorat o întreagă Românie. Colega lui de breaslă Saveta Bogdan a mărturisit, în cadrul unei emisiuni televizate, faptul că lui Nea Beni i-a fost făcut un RMN special marți, 13 iulie. Doctorii așteaptă rezultatele analizelor pentru a vedea dacă artistul poate fi supus sau nu unei intervenții chirurgicale urgente.

Fostul impresar al lui Benone Sinulescu, Ionuț Pavel, a explicat despre ce RMN este vorba și ce așteptări au medicii de la aceste rezultate ale analizelor:

Laura Lavric este foarte îngrijorată de starea de sănătate a lui Nea Beni. Celebra artistă l-a sunat pe Benone Sinulescu de ziua lui de naștere și faptul că nu i-a răspuns a pus-o pe gânduri. Apoi a aflat că celebrul interpret are probleme medicale.

„O veste tristă pentru toți cei care iubesc muzica populară. Eu vorbeam des cu el la telefon și l-am sunat de ziua lui, am zis că poate are probleme, știam că e cu grădinăritul. Știu și am văzut că Ionuț îl resepctă foarte mult pe Benone.

Vorbeam tot timpul, l-am sunat de ziua lui, i-am lăsat un mesaj, nu m-a sunat. A trecut o lună de zile și văd la tv, l-am sunat pe Ionuț să îl întreb dacă e adevărat”, a transmis cântăreața de muzică populară Laura Lavric la TV.