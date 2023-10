Ce s-a ales de Sișu. A făcut istorie în România cu Puya, acum a dispărut: „Ne certam, nu ne-am bătut”

La Familia este una dintre trupele care au făcut istorie în România. În urmă cu 20 de ani, Puya alături de Sișu Tudor puneau bazele acestei trupe. Cei doi au trecut prin multe provocări. La un moment dat, cei doi au luat o pauză de 11 ani ani, timp în care fiecare artist și-a lansat piesele solo. Ce s-a întâmplat cu Sișu?

În anul 2003, Sișu Tudor întâmpina primele probleme cu legea. La acel moment, autoritățile au găsit în apartamentul său mai multe droguri. A fost eliberat mai târziu, în octombrie 2005, pentru ca la 1 an distanță să ajungă din nou după gratii. Cât timp Sișu a stat în închisoare, trupa a fost nevoită să facă o pauză.

Cea mai grea perioadă a mea a fost când a intrat Sișu ultima oară, atunci mi-am pierdut încrederea în ce se va întâmpla cu muzica. Lumea credea că îmi aduce publicitate că tot apărea el la TV, dar nu mai puteam să merg la spectacole că lumea sigur zicea același lucru despre amândoi. Am zis că pun punct, am zis că s-a dus de tot totul. După atâtea probleme.. nici nu aveai un feedback, nu era la fel cu internetul. Practic, am fost pus în situația să o iau de la zero, am avut o perioadă în care m-am gândit serios să fac altceva și după am zis că nu știu să fac nimic.

Am făcut Scandalos Music și a fost pentru prima dată când am citit contracte, și vedeam că unii au mașini, case și eu n-am nimic. Și după am înțeles că e un bussines cu foarte mulți bani și am devenit autodidact, am început să lucrez prin studio, am ajuns la George Hora în studio, și atunci într-o lună mi s-au rezolvat problemele.

A apărut Undeva în Balcani și problemele s-au mai rezolvat. Perioada aia a fost foarte grea pentru mine. Era ultimul svâc al cd-urilor, se mai vindeau în perioada aia. Lumea ușor ușor se ducea pe internet. Erau și concerte, concertele se făceau în cluburi, muzica rap intrase într-un con de umbră, se lansau piese gen ca ale Innei.

Și Undeva Balcani a deschis multe părți atunci și pentru Grasu XXL și pentru Guess Who. Pe mine m-a ținut în viață că mă mai oprea oamenii pe stradă și spuneau ”Ce îmi place piesa asta, când mai scoți și tu ceva?”. Pot spune că i s-a făcut lui Dumnezeu milă de mine și mi-a mai dat o șansă.