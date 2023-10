Ce s-a ales de Silvia Chifiriuc. Anunțul făcut după 17 ani de relație cu Petre Roman: „Am lăsat de la mine să fie bine”

De mai bine de 17 ani, Silvia Chifiriuc trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Petre Roman. Între timp, aceștia au devenit și părinți. De-a lungul timpului, cei doi și-au ținut relația departe de lumina reflectoarelor. Însă, cei doi au făcut o excepție și au vorbit despre căsnicia lor.

În anul 2007, fostul premier al României divorța de Mioara Roman. Tot în același an, Petre Roman confirma relația cu Silvia Chifiriuc. De atunci și până în prezent, cei doi și-au fost alături. În urma relației dintre cei doi a rezultat și un băiat, în vârstă de 12 ani.

De-a lungul timpului, cei doi au ezitat să ofere interviuri. Însă, de data aceasta se pare că au făcut o execpție și au vorbit despre relația lor. În cadrul interviului, artista a vorbit despre obiceiul pe care-l are și peste care nu trece în nicio noapte.

Citește și: Unde vor petrece Petre Roman și Silvia Chifiriuc sărbătorile de iarnă. „Eu mă voi ocupa de tot!”

”Cu cât ești mai recunoscător, cu atât lucrurile vin spre tine și mai frumos. Și am făcut acest exercițiu și de atunci nu trece o zi să nu fiu recunoscătoare Divinității, să nu mulțumesc și cu cât mă retrag seara, la somn, cu aceste gânduri de mulțumire și îmi fac o listă vizuală cu ce am rezolvat în ziua respectivă, a doua zi se deschid lucruri la care nici nu m-am gândit. Recunoștința îți aduce lucruri minunate în viață”, a mai spus Silvia Chifiriuc pentru Antena Stars.

Silvia Chifiriuc nu a ezitat să ofere câteva detalii despre relația lor. Artista mărturisește că nu ezită să dea de la ea în momentul în care este nevoie.

”Eu am trăit o viață foarte frumoasă, cu toți prietenii mei, cu toți partenerii mei de viață. Am lăsat totul curat în urmă, frumos. Când m-am mutat în București și ne-am îndrăgostit, această mare iubire de care eu am avut parte, am tras linie foarte elegant, ca să nu aibă el (n.red.: Petre Roman) de suferit. În sensul să nu vină cineva să spună: Uite, Silvia, trebuie să-mi dea cutare lucru. Dimpotrivă, eu am fost generoasă. Am lăsat de la mine să fie bine”, a mai declarat soția lui Petre Roman.