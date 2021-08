Cum arată Silvia Chifiriuc la trup, de fapt. Petre Roman este un norocos

Silvia Chifiriuc, soția lui Petre Roman, arată incredibil, la cei 48 de ani! Artista și-a surprins fanii cu o ipostază incendiară, care îi dezvăluie trupul bine întreținut la sala de sport. Nici nu ai crede că se apropie de vârsta de 50 de ani, la ce siluetă de invidiat are.

Silvia Chifiriuc și-a etalat trupul sculptat în sala de fitness

Pentru nimeni nu este un secret faptul că Silvia Chifiriuc arată senzațional la aproape 50 de ani, vârstă pe care nu și-o arată deloc. Din contră, pare o adolescentă care are grijă de corpul ei prin alimentație și multe ore petrecute în sala de forță.

Soția fostului premier al României, Petre Roman, și-a surprins fanii din mediu online cu ultima postare din vacanță. Silvia Chifiriuc a petrecut momente memorabile în Grecia, mai exact în Golful Saronic. Alături i-a fost familia, cu care s-a bucurat de plajă, mult soare și de mare. La cei 48 de ani, cântăreața are o siluetă de invidiat! Poate defila oricând pe un podium de modă, deoarece are ce arăta, deși a născut un copil și mai are puțin și schimbă prefixul.

Soția lui Petre Roman a postat imagini „cuminți”

Silvia Chifiriuc a ales să posteze imagini „cuminți”, nu în costum de baie pe rețelele de socializare. Dintr-o poză pusă de vedetă în social media, în care este îmbrăcată într-o ținută sport lejeră, formată din fustă scurtă și bustieră, se poate observa cu ochiul liber că soția lui Petre Roman ar face invidioasă orice domnișoară. Are un trup sculptat în sala de fitness și un abdomen tonifiat.

De altfel, pe pagina personală de Instagram, Chifiriuc a pus doar o singură fotografie în care apare alături de fiul ei și al lui Petre Roman, Petrus. Într-un cadru de poveste, Silvia și băiatul ei s-au bucurat de zile însorite și de plajă.

Petre Roman și Silvia Chifiriuc formează un cuplu de foarte mulți ani. După 11 ani de căsătorie, iubirea dintre ei este mult mai puternică.

“Te iubesc cu aceeași pasiune și dorință, iubirea mea! La mulți ani”, a scris cântăreața pe 22 iulie, pe pagina sa de Facebook, atunci când soțul ei, Petre Roman, a împlinit vârsta de 75 de ani.

Relația dintre Silvia și Petre a fost, mulți ani, una dintre cele mai controversate din showbiz-ul românesc. Nu doar diferența de vârstă de 26 de ani dintre cei doi a fost motiv de bârfă, ci și faptul că frumoasa brunetă este motivul pentru care Petre Roman s-a despărțit de prima lui soție, Mioara Roman, femeia alături de care și-a petrecut aproape trei decenii din viață.