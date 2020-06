Ce s-a ales de siamezele Lina și Gherghina Boaru. S-a întâmplat la ani buni după separare

Nașterea, în iulie 1982, a două fetițe siameze la Botoșani i-a înmărmurit pe români. Era pentru prima oară în țara noastră când se auzea despre un astfel de fenomen. Și pentru lumea medicală era o premieră. Conducerea de atunci le-a dorit dispărute. Lina și Gherghina Boaru, în prezent.

Lina și Gherghina Boaru sunt primele siameze care au reușit să supraviețuiască operației de separare, care a durat 14 ore și a fost extrem de dificilă. Norocul lor a purtat două nume: Elena Boaru, mama lor, care le-a îngrijit exact după cum au informat-o medicii, și Gabriel Ionescu, un chirurg pediatru din Iași, care avea o cunoștință la un spital din Elveția, din Lausanne. Timp de 6 luni, cei doi s-au luptat cu birocrația și statul român pentru a primi aprobare să le ducă și să le opereze acolo.

În anul 2013, mama fetelor mărturisea că nu mai știe nimic de cele două, plecate la muncă în Italia, și că se teme că au murit. Un an mai târziu, Gherghina s-a stins pe patul unui spital după o lungă suferință cu o boală necruțătoare, cancerul. La scurt timp după tragedie, Lina, sora rămasă în viață, a dispărut din nou fără urmă.

Potrivit Impact.ro, Lina Boaru trăiește în orașul natal, Botoșani, satul Bucecea. În vârstă de 38 de ani acum, ea duce o viață modestă, cu multe lipsuri. A divorțat, locuiește în casa mamei sale și își împarte majoritatea timpului între locul de muncă și copil.

“Lina este o femeie bună, dar care a avut mult ghinion în viață, a tras mult. Ea și mama ei sunt amărâte, dar ea continuă să lupte. Este harnică, muncește de dimineața până seara, are o gospodărie foarte îngrijită. Are și ea probleme de sănătate, dar le-a duce pe picioare, nu are bani de doctori sau de spitalizări. Mama ei, în schimb, nu e deloc bine, se duce săptămânal la spital și ia medicamente cu pumnul”, au declarat vecinii familiei Boaru pentru sursa menționată.