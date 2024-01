Ce s-a ales de Nicola, cântăreața care a făcut furori acum 20 de ani. De ce are nevoie de ajutor

Îți mai amintești de cântăreața Nicola? A făcut primii pași importanți în muzică începând cu anul 1985, făcând furori printre români. A reprezentat țara noastră la Eurovision în anul 2003. Ce planuri are pentru viitorul apropiat. Artista a mărturisit că are nevoie de ajutor. Foto

Nicoleta Alexandru – sau Nicola, după numele de scenă – este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din țara noastră. În urmă cu două decenii făcea furori printre români. Începând cu anul 1985, a făcut pași importanți în profesia artistică pe care a ales-o, în 2003 reprezentându-ne la Eurovision.

Nicola s-a clasat pe locul 10 cu piesa Don’t break my heart. În cea mai recentă intervenție pentru presa românească, a mărturisit că s-ar întoarce oricând pe scena concursului, însă ar face lucrurile puțin diferit, acum, că știe cu ce se mănâncă totul. Experiența a fost negreșit una unică.

Are 54 de ani, însă nu a renunțat la muzică. Nu este foarte activă pe rețelele sociale, după cum a mărturisit, asta pentru că este preocupată cu proiecte care necesită implicarea ei activă. Are planuri și pentru viitor, pregătind lansarea unor noi melodii de muzică trance.

Cariera pe care a ales-o nu este una ușoară, a mărturisit Nicola. Drumul profesional nu i-a fost presărat mereu cu petale de trandafiri, ci a trebuit să se confrunte cu tot felul de provocări. Le-a depășit însă, învățând să se reinventeze de fiecare dată când a fost necesar.

Un astfel de moment a fost în 1999, după lansarea piesei Milioane. A avut atunci prima apariție. O altă reinventare a avut loc în anul 2022, când Nicola a lansat melodia Lângă mine. Chiar dacă trebuie să facă compromisuri pentru a rezista în industrie, nu ar cânta niciodată ceva ce nu i-ar plăcea.

În ceea ce privește evoluția sa în industrie, cântăreața este conștientă că în prezent rețelele sociale reprezintă un canal de comunicare deosebit de important. Ar vrea să se concentreze mai mult pe contentul pe care l-ar putea promova astfel, însă are nevoie de ajutor în acest sens.

„Am nevoie de ajutor pe partea asta de social-media. Eu nu știu așa multe. Am văzut că sunt unii care se descurcă foarte bine pe rețelele sociale. Vreau și eu la nivelul ăla. Am TikTok, am Instagram, am Facebook, aș vrea și eu mai multe vizualizări. Sunt unii care fac bani, na!”, a spus Nicola, într-o intervenție pentru Fanatik.ro.