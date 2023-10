Ce s-a ales de Lucian Bute, fostul mare campion al României. Cum arată acum FOTO

De câțiva ani, Lucian Bute a ieșit din lumina reflectoarelor și a renunțat la cariera sa din box. De atunci, foarte mulți români se întreabă ce s-a întâmplat cu acesta. Fostul campion mondial a părăsit România și s-a stabilit în Canada, alături de familia sa. Cu ce se ocupă fostul pugilist?

Lucian Bute a fost unul dintre cei mai cunoscuți pugiliști români. Acesta a fost campion mondial la categoria supermijlocie. Sportivul povestește că a început să practice box dintr-o pură întâmplare.

„Când aveam 14 ani, nici nu mă uitam la box. Nu mă interesa boxul, nu îmi plăcea. Am ajuns întâmplător în sala de box. Pur și simplu din întâmplare am ajuns la sala de box. Când m-am dus acasă cu medalia de argint, cu diploma, eram vedeta satului în comună acolo”.

Lucian Bute a fost nevoit să pornească de jos și să înceapă să practice boxul într-o sală improvizată din localitatea sa natală. Eforturile sale au dat într-un final rezultat, ajungând să fie campion mondial la categoria supermijlocie timp de aproape cinci ani, perioadă în care și-a apărat titlul de nouă ori.

„Sunt un român care a plecat din România acum 21 de ani, de la Pechea și am ajuns în Canada și am vrut să fac ceva, să realizez ceva. Cu multă muncă și ambiție am reușit și am devenit campion mondial în boxul profesionist”, a spus el în podcastul lui Damian Drăghici.