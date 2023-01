Ce s-a ales de Irisha, fosta concurentă la „Survivor România”! S-a zvonit că s-ar fi „iubit” cu Culiță Sterp, în Republica Dominicană

Irisha, pe numele său real Irina Ceban, a făcut furori în 2021 la „Survivor România”. Ea a ajuns în atenția publicului după ce a participat la show-ul de supraviețuire din Republica Dominicană, dar și la emisiunea „Bravo, ai stil”. În vârstă de 34 de ani, Irisha este model și originară din Republica Moldova. Abia în 2014 s-a mutat în România, unde a cunoscut succesul cu adevărat! Iată mai multe detalii despre Irisha, fosta concurentă la „Survivor România”.

În 2021, Irisha s-a numărat printre divele care au fost în centrul atenției la „Survivor România”. Înainte de a participa la emisiunea din Republica Dominicană, ea a făcut parte din echipa „Bravo, ai stil” și a cochetat cu muzica. Sunt puțini care știu că aceasta a avut o colaborare de succes cu DJ Sava, cel care a stat în spatele piesei Fosta ta, interpretată de Irisha și Uddi și lansată în anul 2017.

Un an mai târziu, în 2018, ea și-a încercat norocul în sezonul 5 „Bravo, ai stil”. Din nefericire, Irina Ceban nu a reușit să pună mâna pe marele premiu la emisiunea de stil, dar a rămas tot pe micile ecrane. După „Bravo, ai stil”, Irisha a prezentat pentru puțin timp emisiunea WOWbiz, de la Kanal D.

La începutul lui 2021, bruneta din Republica Moldova a acceptat provocarea de a participat la „Survivor România”. Deși a dat tot ce a fost mai bun pe traseu, ea a fost eliminată după câteva săptămâni.

„Asta este. Am visat acest moment. S-a terminat, îmi pare rau, pentru că avem chestii de demonstrat pe traseu. Din punct de vedere social nu a fost să fie, nu ne-am înțeles, nu am rezonat la glume, la felul nostru de a fi. Am crescut în lumi diferite, gândim diferit. Le-am zis băieților că orice ar fi îmi sunteți dragi. Survivor este experiența vieții mele.

Nu am crezut că pot fi copilul junglei, să trăiesc cu reptile și insecte. Este cel mai tare proiect din viața mea. Sunt fericită că am făcut parte din acest proiect, îmi pare rău că plec acasă, dar asta e. O să le povestesc tuturor că Survivor e deosebit, afli lucruri noi despre tine. E altceva”, declara Irisha, după ce a fost eliminată de la Survivor.