Ce s-a ales de femeia pe care Vadim Tudor a numit-o „pitica dracului”. A ajuns de nerecunoscut

Regretatul Corneliu Vadim Tudor a fost unul dintre cei mai culți oameni din România. Avea un bagaj de cunoștințe generale imens, dar la fel de iscusit era la vorbă și atunci când cineva îl enerva. Să te ferească Dumnezeu să îl fi supărat pe Vadim Tudor, că asupra ta erau aruncate cele mai iscusite vorbe de ocară cu care poporul român a fost înzestrat.

Iată ce s-a ales de femeia pe care Vadim Tudor a numit-o „pitica dracului”

Un episod care a rămas în memoria celor care l-au cunoscut pe Vadim Tudor a fost cel în care sediul PRM urma să fie evacuat, iar ”tribunul” și-a ieșit din minți. Toată furia și-a vărsat-o pe executorul judecătoresc Paula Șomâldoc, care dorea să pună în practică o decizie judecătorească.

Vadim a numit-o pe Paula Șomâldoc „vită încălțată”, „pitica dracului” și „escroacă”, apoi, enervat, i-a aruncat un pahar cu apă în față. Toate acestea, în direct, la toate televiziunile de știri din România, care trasmiteau de la fața locului.

“A venit o escroacă pe nume Somaldoc”

„Ieși afară, c…o, din sediul meu!”, striga Vadim Tudor, care mai avea puțin și o lua și la bătaie pe femeie, în fața polițiștilor aflați și ei la fața locului, care nu au scăpat nici ei de furia lui Vadim Tudor.

“A venit o escroaca pe nume Somaldoc (Paula Somaldoc, executor judecatoresc-n.r.) care pretinde ca are o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. Nu are minte, a fost trimisa sa execute fortat o comanda. De un an de zile Basescu se chinuie sa evacueze PRM din sediu in speranta ca se risipesc membrii si simpatizantii lor si trec la partidele create artificial de el. E vorba de asa-zisul partid al lui Gabriel Oprea si al lui Dan Diaconescu care nu au mai mult de 2% in sondajele reale”, a strigat Corneliu Vadim Tudor in portavoce.

Paula Șomâldoc și-a continuat meseria de executor judectoresc

În timpul protestului, fratele lui Vadim Tudor, Marcu, a început să se simtă rău, și a fost transportat la spital. „Și Vadim Tudor a primit îngrijiri medicale. I s-a luat tensiunea și a primit calmante”, a precizat la acea vreme Codrin Ștefănescu.

Între timp, Paula Șomâldoc a continuat să-și exercite meseria, și cu foarte mult profesionalism, însă puțini ar mai recunoaște-o acum dacă ar vedea-o pe stradă, deși cu toții ne-o aducem aminte cum s-a ferit de apa aruncată de Vadim Tudor, în cojocul ei cel negru, scrie ciao.ro.