Ce s-a ales de femeia care a fost prinsă la hotel cu Ciprian Marica. Din ce face bani acum, imagini incendiare

Un bărbat trădat, o soție infidelă, un fotbalist celebru implicat într-o poveste cu iz de amantlâc și un prosop ce a devenit celebru! Au trecut aproape trei ani de la apariția în spațiul public a imaginilor compromițătoare . Cum arată și cu ce se ocupă acum Ana Muntean, femeia care a fost prinsă la hotel cu Ciprian Marica.

Acum trei ani, Ana Muntean apărea în presa națională, fiind implicată într-un episod ce nu îi făcea cinste. Soțul ei a fost cel care a filmat momentul în care ea și Ciprian Marica au fost surprinși împreună într-o cameră de hotel. Imaginile cu fostul fotbalist, la bustul gol, acoperit doar de un prosop alb, încercând să îl calmeze pe bărbatul trădat au făcut furori în spațiul public.

Timpul a trecut, iar spiritele se pare că s-au calmat în cele două cupluri, cei doi protagoniști ai amantlâcului au fost iertați de partenerii de viață.

„Acea perioadă a fost o perioadă din care am învățat foarte multe, o perioadă pe care mi-o asum cu bune și cu rele și o perioadă în urma căreia nu am niciun fel de regret”, a declarat Ana Muntean, în cadrul emisiunii La Sală, la un an de la incident.