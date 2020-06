Ce s-a ales de Eduard și Lavinia, foști concurenți Mireasă pentru fiul meu. Au dat acum vestea

Mulți fani ai emisiunii ”Mireasă pentru fiul meu” se întreabă ce s-a mai întâmplat cu Eduard și Lavinia, după ce au părăsit celebra emisiune și au ieșit de sub lumina reflectoarelor. Ei bine, cei doi sunt tot împreună, iar recent au avut o sărbătoare foarte importantă pentru familia lor.

Eduard și Lavinia, foști concurenți ”Mireasă pentru fiul meu”, au avut sărbătoare mare în familie

Eduard și Lavinia au format unul dintre cele mai iubite cupluri de la emisiunea ”Mireasă pentru fiul meu”, difuzată de Antena 1. Au avut probleme și în timpul emisiunii, dar au trecut peste ele tot împreună. Acum se bucură și mai mult că nu s-au despărțit în timpul emisiunii, deoarece nu mai aveau ocazia să o cunoască pe Carolina Jacqueline, fiica lor.

Micuța a fost sărbătorită recent, deoarece a împlinit vârsta de doi anișori, iar părinții săi au fost în al nouălea cer. Au transmis un mesaj foarte emoționant pe Facebook, în care au spus în câteva cuvinte ce înseamnă fetița lor pentru ei.

Fiica lor a împlinit doi ani

”Atunci când noi, părinții tăi, ne-am rugat Cerului să ne lumineze cărările, ne-a trimis în viețile noastre, cea mai mare și strălucitoare steluță , pe tine Carolina Jacqueline! Ești inimioară din mine și suflețel din tati. Să ne trăiești fetița noastră creață, cu ochii de smarald!”, a scris Lavinia pe pagina de Facebook.

Relația dintre Eduard și Lavinia nu a fost mereu plină de lapte și miere. Cei doi au trecut prin momente dificile, chiar și în timpul emisiunii, când el declara: „E frumoasă, e dulce, dar s-a întâmplat ceva. Am ajuns într-un impas şi nu mă lasă să trec mai departe. Ea e foarte sensibilă şi ştiu că ţine la mine. Dacă vom continua, ea mă va iubi foarte mult. Mi-e frică să n-o fac să sufăr. Nu cred că o pot iubi aşa cum merită. Am vorbit şi cu ea şi cu băieţii. Avem o vârstă. Nu mi-am bătut niciodată de o femeie. De duminică sunt pe gânduri”, îi mărturisea Eduard unui concurent.

Cea care a ținut relația a fost însă Lavinia, care nu a avut de gând niciodată să renunțe la alesul ei. „Eu sunt convinsă de faptul că de vină este stresul. Toate cuplurile au fost într-un impas. Nici eu nu sunt îndrăgostită de el, pentru că suntem împreună de numai 3 săptămâni. Eu cred că are nevoie de cineva care să-i fie alături. Orice s-ar întâmpla, eu îi voi fi alături, nu e capăt de drum”, declarat Lavinia, iar acest lucru se vede și în ziua de azi.