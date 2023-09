Mulți dintre români știu cine este David Copperfield și cu se ocupă. Este cel care va rămâne în istorie ca fiind cel mai bine plătit magician din istorie. Ce s-a ales de David Copperfield, magicianul care a făcut să dispară Statuia Libertății. Cum arată și din ce face bani la 66 de ani.

Ce mai face magicianul David Copperfield. Cum se descurcă la 66 de ani

David Copperfield deține un muzeu în Las Vegas, SUA, acolo unde colecția lui de articole ”magice” este deschisă publicului larg. În același timp, David Copperfield are circa 500 de show-uri pe an la MGM Grand Hotel and Casino, în urma cărora câștigă 60 milioane de dolari anual.

Având o carieră de 50 de ani, se crede că David Copperfield ar fi acumulat o avere de aproape un miliard de dolari, potrivit Celebrity Net Worth.

David Copperfield este cunoscut pentru numerele sale remarcabile, printre care dispariția Statuii Libertății, traversarea Marelui Zid Chinezesc sau momentul când a levitat deasupra Marelui Canion.

David Copperfield, homosexual?

În ceea ce privește viața sa privată, surse din apropierea magicianului sugerează că ar gay, conform Marca, însă majoritatea relațiilor lui cunoscute au fost cu femei.

Una dintre cele mai cunoscute dintre iubitele lui este fostul fotomodel Claudia Schiffer, cu care a format un cuplu între anii 1994 și 1999. După, în anul 2008, a cunoscut-o pe Chloe Gosselin, cu care are un fiu, Dylan, și două fiice, Audrey și Sky.

Cu toții locuiesc în Bahamas, pe o insulă pe care artistul a cumpărat-o pentru suma de 25 milioane de dolari.

David Copperfield, pe numele lui adevărat David Seth Kotkin, s-a născut pe data de 16 septembrie 1956, în Metuchen⁠, New Jersey, SUA. De-a lungul timpulului, show-urile sale de televiziune au câștigat 21 de Premii Emmy, dintr-un total de 38 de nominalizări.

De asemenea, David Copperfield mai deține 11 Guinness World Records, o stea pe Hollywood Walk of Fame, rangul de cavaler din partea Guvernului Francez și, în plus, a fost numit Legendă Vie a Bibliotecii Congresului SUA.

Când a început David Copperfield să practice magia

De asemenea, David Copperfield a vândut până acum mai mult de 40 milioane de bilete la spectacolele sale și a avut încasări ce au depășit 4 miliarde de dolari, mai mult decât oricare alt entertainer din istorie.