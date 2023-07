Ce s-a ales de Consuelo, la 10 ani de când a divorțat de Adrian Mutu. Cu ce se ocupă astăzi fosta soție a Briliantului VIDEO

Relația dintre Adrian Mutu și Consuelo a fost una dintre cele mai mediatizate. Însă, în urmă cu 10 ani, cei doi au decis să pună capăt relației. La scurt timp după despărțiire, fosta soție a acestuia a ales să se întoarcă în Republica Dominicană, acolo unde are o afacere.

Adrian Mutu și Consuelo Matos Gomez au trăit una dintre cele mai frumoase povești de iubire între anii 2005 și 2013, când cei doi erau căsătorți. În urma căsătoriei dintre cei doi au rezultat două fetițe, pe Adriana și Maya. După divorțul răsunător, Consuelo a luat decizia de a pleca din țară.

La scurt timp după ce a ajuns în Republica Dominicană, fosta soție a fotbalistului a luat decizia de a-și deschide propria agenție imobiliară. Practic, aceasta se ocupă cu vânzarea caselor dintr-un complex de lux, acolo unde prețul unei locuințe este de aproximativ un milion de dolari.

Divorțul l-a costat destul de mulți bani pe fostul fotbalist. Se pare că, în urma partajului a fost nevoit să vândă casa de la Miami.

„Povestea cu Chelsea e încheiată de mult. Casa de la Miami nu am vândut-o să dau banii lui Chelsea… Eu nu i-am despăgubit deloc. Casa s-a vândut pentru că am divorţat de Consuelo. Am făcut partajul”, spunea Adrian Mutu.