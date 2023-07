”Profesorul Adrian Mutu”. Fostul internațional român, lecție spectaculoasă pentru jucătorii de la Neftchi Baku – VIDEO

Adrian Mutu s-a adaptat de minune la Neftchi Baku, după ce a plecat de la Rapid cu doar câteva zile înainte de startul campionatului. „Briliantul” este foarte apropiat de jucători, iar la unul dintre antrenamente le-a predat o lecție la care stă încă foarte bine și le-a arătat cum se execută loviturile libere.

Adrian Mutu le-a arătat jucătorilor de la Neftchi cum se execută loviturile libere

Adrian Mutu are planuri mari la Neftchi Baku: titlul după doi ani de secetă și calificarea în grupele Conference League. Fostul antrenor al echipei Rapid are un buget consistent de achiziții și l-a cumpărat pe brazilianul Yuri de la CFR Cluj. „Briliantul” s-a integrat foarte bine la echipa care îl plătește cu 500.000 de euro pe an și devine tot mai apreciat de jucători și de fani. La ultimul antrenament le-a arătat fotbaliștilor cum se execută loviturile libere. Fostul internațional l-a trimis între buturi pe portarul Rza Jafarov de 19 ani și s-a pus pe treabă. Mingea a fost scoasă din plasă de multe ori.

„Antrenorul român nu face pregătirea tactică și tehnică a elevilor săi dând doar instrucțiuni la antrenament. Tehnicianul, care este unul dintre jucătorii importanți ai timpului său, îi învață și vizual secretele fotbalului. Astfel, Adrian Mutu l-a testat într-unul dintre antrenamente pe portarul Rza Jafarov. Cu toate acestea, tânărul de 19 ani a fost neputincios în fața loviturii magistrale din partea antrenorului de 44 de ani. Adrian Mutu a arătat că nu îmbătrânește și a oferit un tutorial elevilor săi”, au notat jurnaliștii de la Sportinfoaz.

Adrian Mutu a debutat cu un eșec pe banca lui Neftchi Baku, după ce echipa lui a pierdut amicalul Fenerbahce, din ultimul din cantonamentul din Rusia. Fanii nu au fost însă foarte supărați și îl susțin pe antrenorul român.

„Au jucat bine. Organizarea și viteza atacurilor au fost bune. Sper ca noul antrenor principal va aduce beneficii echipei”

„Mutu a reușit să facă ceva în două zile. De data aceasta, jocul s-a simțit”

„A venit Mutu, parcă le-au dat un impuls jucătorilor. Perseverența și combativitatea au crescut în echipă”

„Indiferent de rezultat, s-a văzut puțină muncă a antrenorului. Este adevărat, este greu să spui ceva acum, dar a fost o luptă pe teren”

„Am înțeles, antrenorul principal este nou. Dar faptul că echipa a fost luptătoare a fost rezultatul muncii lui. Le-a spus jucătorilor cuvintele necesare. Cel care nu aleargă, nu va mai avea ocazia să joace. Așa ar trebui să fie un antrenor”

„Comparativ cu precedentele două jocuri, de data aceasta a existat o diferență semnificativă. Chiar dacă pierzi, trebuie să poți lupta”

„Este grozav. Dacă vor fi 5-6 transferuri normale, vom vedea adevăratul ‘Neftchi’”, au fost câteva dintre comentariile fanilor lui Neftchi Baku, potrivit Sportinfoaz.

Jurnaliștii azeri spun că Adrian Mutu se bucură de simpatie din partea suporterilor și conducătorilor, dar l-au avertizat pe antrenor că lucrurile se pot schimba radical dacă rezultatele bune nu apar foarte curând.