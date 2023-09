Ce s-a ales de Bianca Neagu din Numai Iubirea. Cu cine s-a căsătorit, de fapt! Imagini rare

Avea doar opt ani când a cucerit publicul din România, însă a decis să iasă de sub lumina reflectoarelor, alegând un cu totul alt drum în viață. Cum arată astăzi și cu ce se ocupă Bianca Neagu din Numai Iubirea. S-a căsătorit! Cine este alesul inimii sale.

Bianca Neagu era încă un copil în momentul în care a cunoscut celebritatea, odată cu rolul jucat într-una dintre cele mai iubite telenovele românești.

Cu toate că era deja un nume cunoscut în lumea televiziunii, Bianca Neagu din Numai Iubirea a făcut un pas în spate, s-a retras din lumea actoriei. A ales să iasă de sub lumina reflectoarelor, devenind o prezență din ce în ce mai rară pe micul ecran.

Fetița pe care românii au îndrăgit-o este acum o femeie superbă. A terminat Facultatea de Psihologie și a urmat și un program de master în Logopedie.

În vârstă de 27 de ani, tânăra este acum femeie la casa ei! În luna iulie a acestui an, ea și iubitul ei, Alin Croitoru, cel cu care trăiește o frumoasă poveste de iubire de aproape un deceniu, s-au căsătorit.

„Daaa, m-am căsătorit! Vă mulțumesc pentru urări. Alin e soțul meu. După o relație frumoasă de aproape un deceniu, am trecut la o nouă etapă din viața noastră și suntem foarte fericiți.

Bianca Neagu nu s-a despărțit complet de actorie, a rămas o pasiune pentru ea. Tânăra a pornit pe un drum diferit, în ceea ce privește cariera.

„A trecut foarte mult timp de la „Numai iubirea”. Mă ocup cu mai multe lucruri, termin masterul pe logopedie. Nu am renunţat la actorie, este o pasiune a mea şi aş vrea să rămână aşa, să facă parte mereu din mine.

Dar am vrut să merg şi pe partea asta de logopedie. Îmi plac foarte mult copiii, îmi place să lucrez cu ei pentru că avem o chimie aparte. Îmi doresc şi eu copii, însă momentan sunt tânără, oamenii nu-mi dau vârsta pe care o am. De șase ani şi jumătate am o relaţie cu Alin Croitoru, el fiind artist vizual”, spunea, la vremea aceea, actrița din „Numai iubirea”, pentru sursa citată.