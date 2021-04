Ce s-a ales de actorii care l-au interpretat pe Iisus. Au jucat rolul vieții lor și asta i-a marcat pe viață

De-a lungul timpului au existat producții importante despre viața lui Iisus din Nazaret. Fiecare actor care l-a întruchipat pe Mântuitor a rămas marcat profund de personaj. Unii dintre ei au luat calea religiei, alții au avut parte de ghinioane. Actori ca Robert Powel, Claude Heater, Max von Sidow, Donald Sutherland, Jeremy Sisto, Christian Bale sau Jim Caviezel, sunt doar o parte din cei care l-au întrupat pe Iisus.

Viața Mântuitorului a fost și este încă unul din marile mistere a creștinătății. De-a lugul timpului Hollywood-ul a adus pe marile ecrane diferite producții având ca poveste viața și moartea Lui. În fiecare generație de actori puțini au fost cei care l-au jucat pe Iisus și semănau de la distanță cu persoana reală.

Dar dacă ești actor, este greu să găsești un rol mai iconic pentru CV-ul tău. Iisus din Nazaret a apărut pe marele ecran încă din primele zile ale filmului. A fost interpretat atât de actori necunoscuți, cât și de câștigători ai premiului Oscar.

Dar ce s-a întâmplat cu acești tipi după zilele lor în deșert? Mulți au intrat în anonimat, alții și-au continuat cariera de actor, ajungând și premiați ai Oscar-urilor. Alții s-au retras, sau s-au ocupat de cu totul alteva.

Prima apariție a lui Iisus din Nazaret, cea din 1959, l-a avut ca actor pe Claude Heater, în blockbuster-ul ”Ben-Hur”. Deși nu a fost personajul principal din epoca lui Charlton Heston din 1959, Ben-Hur, Isus joacă un rol cheie în evenimentele filmului.

În blockbuster-ul din 1959 Iisus din Nazaret avea să fie interpretat de un tânăr cântăreț pe nume Claude Heater. Heater se afla la un concert la Roma când a fost descoperit și i s-a oferit rolul. După filmare Heater a revenit la cariera sa de cântăreț. A încercat să mai joace în filme, dar nu a mai avut noroc. Singurul rol notabil a fost cel al lui Tristan în filmul TV ”Tristan und Isolde” din 1970, dar, conform IMDb, asta a fost tot.

Celebrul actor, Max von Sidow, era deja faimos pentru rolurile sale anterioare. Mai ales după colaborarea cu regizorul Ingmar Bergman pentru filme filozofice negre precum ”The Seventh Seal”. Un actor de talia lui Von Sydow l-a interpretat pe Iisus din Nazaret în producția ”Cea mai mare poveste” din 1965.

Una din cele mai avangardiste producții muzicale a fost ”Jeus Chirst Superstar” din 1973, după care s-a făcut și un film. Celebrul compozitor Andrew Lloyd Webber propunea o altă viziune a vieții și patimii lui Iisus din Nazaret, aducându-l ca și interpret pe Ted Neely.

Atât pe scenă, cât și în film, Neeley a dat viață lui Iisus Hristos Superstar. După ce l-a jucat pe Isus în filmul din 1973, Neeley a continuat să preia rolul în revigorările ulterioare. În mod ironic, potrivit Yellow Springs News, el a participat la casting pentur rolul lui Iuda.

Poate cel mai important film despre viața lui Iisus din Nazaret este capodopera semnată de regizorul italian, Franco Zeffirelli. Împărțită în trei părți, filmul italianului este, poate, cea mai apropiată de adevăr, când vine vorba de Iisus din Nazaret.

Odată prin atenția la detalii, dar, cel mai important, prin actorul care l-a întruchipat. Robert Powell, la acel moment, era un actor mediocru, necunoscut. Însă, înfățișarea sa și modul în care a ajuns să trăiască personajul, l-a făcut întruchiparea lui Iisus cea mai realistă. Ca fapt divers, Robert Powell ar fi trebuit să joace în film rolul unuia dintre apostoli.

Amintirea lui Iisus din Nazaret s-a lipit de CV-ul lui Powell ca un lipici și s-a reconectat de câteva ori cu performanța sa biblică. În 2013, Powell l-a interpretat pe Dumnezeu, povestind seria TV ”The Bible” a lui Mark Burnett.

Mai recent, el a jucat în seria documentară ”Robert Powell despre Real Jesus of Nazareth”, produsă de Smithsonian Channel. În acest dcumentar actorul călătorește în Israel și în alte locații în căutarea unor înregistrări și experiențe care să se conecteze la Iisus.

Diogo Morgado a fascinat milioane de oameni în seria „Biblia”, produsă de canalul History. Cu un succes extraordinar, „Biblia” se numără printre cele mai urmărite programe din SUA și a reușit să înregistreze audiențe, având peste 10 milioane de telespectatori în fața televizoarelor la fiecare episod. Actorul portughez, în vârstă de 32 de ani, le-a spus celor de la Yahoo cât de grele au fsot filmările la scena care a marcat crucificarea și cum l-a marcat acest rol.

”Pentru scena răstignirii, am trecut prin momente grele. Am petrecut ore întregi pe cruce. Am filmat scena respectivă în 3 zile. A fost chinuitor. În timp ce eram pe cruce, mă uitam în jurul meu la toți oamenii care lucrau. Pentru o secundă, mi-am văzut întreaga viață în fața ochilor.

Este un sentiment foarte puternic atunci când îți dai seama ce rol joci și ce personaj important trebuie să reprezinți. Scopul unui actor este să spună povești. Nicio poveste nu este mai mare decât cea a lui Isus Hristos. Modul care atinge inimile întregii umanități este un privilegiu pentru un actor. Încă mă simt confuz, nu am putut depăși acea scenă, mă tot bântuie.”, declara actorul.