Ce ritual are Cătălin Botezatu pentru Revelion 2023. Așa speră să atragă prosperitatea: ‘Postez aici în telefon’ VIDEO EXCLUSIV

Cătălin Botezatu este cel mai cunoscut designer de la noi pe plan internațional. Creatorul de modă și-a îndeplinit obiectivele pentru acest an, mândrindu-se cu numeroase premii care atestă profesionalismul său, creațiile lui au fost admirate peste tot în lume, a deschis un showroom în Los Angeles, iar vedete de top de peste ocean au ales să îi poarte creațiile pe covorul roșu.

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Cătălin Botezatu ne-a mărturisit că își pune 10 dorințe la trecerea dintre ani, că a ales să își încarce bateriile în Dubai și Mexic, iar în agenda sa sunt trecute deja proiecte pentru 2023.

Cătălin Botezatu muncește mult, dar are și rezultate pe măsura eforturilor depuse. În exclusivitate pentru Playtech Știri, designerul a făcut bilanțul acestui an.

A fost extraordinar cu multe premii naționale și internaționale, recunoaștere masivă, a fost superb, încununarea a fost că anul acesta am reușit să îmbrăcăm cu brandul Viggo cele mai tari vedete la nivel mondial Keanu Reeves, Pierce Brosnan, agentul 007, The Rock, Iron Man și alții. Sunt peste 20-30 de vedete internaționale care ne-au îmbrăcat hainele anul ăsta la diverse evenimente pe red carpet, la premiere de film, ceea ce este extraordinar, deschiderea showroom-ului nostru de la Los Angeles, care ne-a ajutat în acest sens, totul a fost perfect. Dumnezeu ne-a ajutat. Și după perioada de pandemie grea, Dumnezeu a făcut să ne fie extrem de ușor și de frumos în ceea ce privește aceste minunate realizări”.

“A fost superb, un an încărcat, nici nu mi-am imaginat că voi avea atât de multe proiecte și atât de multe planuri realizate cu succes, cu niște show-uri la care nici nu m-am gândit, săptămâni ale modei în toată lumea, prezentare la Acropole în fața a 6000 de persoane, prezentare la Versace la Dubai, în ballroom-ul de la Palazzo Versace, cred că am atins 100 de show-uri numai în România.

Focusat pe ceea ce își dorește pentru noul an, Cătălin Botezatu obișnuiește să își scrie dorințele, și, pe măsură ce ele se concretizează, le bifează ca obiectiv atins.

“Pun cele 10 dorințe la miezul nopții la trecerea între ani și postez aici în telefon sau în agendă și pe urmă tai din ele. S-au îndeplinit aproape toate, mai am una anul acesta. Pentru noul an îmi doresc sănătate multă, nimic altceva, sunt alături de oameni dragi, de familie, de prieteni, de oameni care contează, sănătate ca să pot să încep un an nou, 2023 cu niște proiecte și mai spectaculoase, pe care deja le-am pus pe hârtie.

Nu le-am pus pe hârtie ca dorințe, sunt puse de realizat în agendă. Nu vreau să vorbesc despre ele acum, ci la momentul respectiv. Sunt realitate, sunt contracte deja, tot felul de prezentări, de acțiuni care se fac sută la sută, dar ceea ce e cu semnul întrebării, pun în agendă cu semnul întrebării și în momentul în care apare ceva chiar pe data aceea, iau legătura și vedem ce aleg. Tot ce vreau eu ține de chestii reale, normale”, a declarat, pentru Playtech Știri, Cătălin Botezatu.