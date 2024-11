Ce relație au, de fapt, Andreea Bostănică și Yny Sebi. De câte ori s-au întâlnit și cum au decurs lucrurile între ei EXCLUSIV

Recent, Andreea Bostanica și Yny Sebi au postat câteva videoclip-uri împreună pe TikTok. Fanii celor doi nu au înțeles dacă este vorba de o nouă colaborare sau o relație amoroasă, însă influencerița ne-a spus acum, în exclusivitate pentru Playtech Știri, totul despre legătura dintre ea și tânărul artist.

Andreea Bostanica a fost prezentă la un eveniment dedicat lansării brand-ului Urban Care, unde ne-a mărturisit că o să vină cu numeroase surprize pentru fani, dar și piese noi.

Cât despre Yny Sebi, ea a punctat că l-a văzut doar de două ori, astfel că nu poate fi vorba de o relație amoroasă, ci doar despre o amiciție:

Andreea Bostanica a dezvăluit că se întreține singură de la vârsta de 13 ani, ba chiar, primii bani i-a câștigat dintr-o colaborare cu un brand. Aceasta ne-a mărturisit că mama ei a făcut tot ce a putut pentru ca ea să își urmeze visul, însă nu a fost un copil răsfățat, ci, mai degrabă, a muncit pentru pasiunile sale:

“Reușesc să mă întrețin de la vârsta de 13 ani! De atunci am început să cânt și să fac vlogging. Țin minte și acum cum am făcut primii mei bani. Am primit 20 de euro când aveam 10.000 de abonați. Am avut o ofertă pentru a face reclamă la o brățară.

Am fost foarte fericită, două zile am sărit încontinuu, îi spuneam mamei: ‘E prima mea reclamă’. Pe atunci, ieșeam doar o dată pe săptămână, în rest mergeam la orele de canto, vioară, pian, actorie, dans. Toate acestea nu au fost pentru că am fost un copil răsfățat!

Eu am rugat-o pe mama din suflet, iar ea, prin puterile sale, m-a ajutat. Nu e foarte bogată, locuiesc doar cu mama, părinții mei sunt divorțați. Mereu am avut visul de a cânta și a dansa!

De la 13 ani până la 20 de ani am reușit să am mii de abonați, să lansez piese, să am concerte. Am investit toți banii câștigați în mine, viitorul meu, în mai multe piese, în mai multe postări.”