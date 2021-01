Ce relație are acum Bianca Drăgușanu cu Claudia Pătrășcanu. Dezvăluiri din interior

Care este relația dintre Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu. Sunt cele două la cuțite sau nu au nimic de împărțit? E cert că scandalul și controversa se țin scai de viața ambelor vedete de la noi.

Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu nu dau semne că ar avea probleme una cu cealaltă. Cele două chiar s-ar putea înțelege decent, spun unii fani care au apreciat răspunsul artistei oferit recent.

Contactată de jurnaliștii de la cancan.ro, cântăreața a mărturisit că nu ar fi fost nicio problemă dacă fostul ei soț ar fi venit însoțit de blondină la petrecerea lui Nicolas de la munte. Declarațiile acesteia vin după ce chiar în urmă cu câteva săptămâni tot aceasta avea de făcut câteva remarci puțin înțepătoare cu privire la creatoarea de modă, precizând că băieții ei nu sunt pregătiți să o cunoască pe iubita tatălui lor.

Se pare că până la urmă timpul vindecă tot. “Dacă ar fi venit cu cine voia el, nu m-ar fi deranjat, până la urma urmei va trebui să acceptăm persoanele din viața noastră, asta înseamnă să ierți un om, să-i respecți deciziile și să mergi înainte”, a declarat fosta parteneră a afaceristului pentru Antena Stars. „Să vină și el la munte, n-am nimic împotrivă”, a spus Claudia înainte de ziua fiului cel mic, la emisiunea lui Dan Capatos.

„Sunt tertipuri ale lui Gabi Bădălău ca să îmi facă rău. Mâine-poimânie va spune că eu i-am spart casele, i-am furat banii, i-am luat ceasurile. Subiectul este altul. Eu sunt o mamă fisperată și vreau să lupt pentru drepturile copiilor mei.

De ce să stea copii mei lângă el și familia lui? Eu unde sunt, am murit? O fi el Gabi Bădălău, dar eu sunt claudia Pătrășcanu, mama copiilor mei. Nu știu unde vrea să ajungă. Divorțul nu mi l-a dat, amenințările le face. Îmi pun copiii în pericol venind public să spun toate aceste lucruri”, a declarat Claudia Pătrășcanu,în cadrul unei emisiuni tv.

„Nu contează câtă lume crede în povestea mea, nu vreau mila nimănui, nici ajutorul financiar al nimănui, nici să văd oameni care și dau cu părerea când nimeni nu știe ce am trăit eu în toți acești ani de căsnicie, dar atâta timp cât am două picioare, două mâini, coloană vertebrală, demnitate și iubire necondiționată pentru copiii mei, pot face orice singură pentru ei, exact cum am făcut și până acum. Lupt pentru educația lor, pentru drepturile lor și pentru ca ei să crească lângă mamă, căci “tatăl” ați văzut cât timp are el pentru ei?!”

Claudia Pătrășcanu