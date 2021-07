Ce relație a existat de fapt între Bianca Drăgușanu și Cristi Borcea. Vedeta a dat în sfârșit cărțile pe față

Bianca Drăgușanu revine în atenția publicului cu noi dezvăluiri, catalogate ca fiind incendiare. După ce se zvonea că s-ar fi certat cu Gabi Bădălău, acum s-au împăcat. Numai că dezvăluirile făcute de blondă nu au legătură cu acesta, ci cu un alt bărbat celebru din mondenul românesc.

Invitată recent la podcast-ul celebrului naist Damian Drăghici, Bianca Drăgușanu a decis să voorbească de bărbații celebrii din viața ei.

Deși cea mai recentă relație, cea cu Alex Bodi, a fost una cu mult scandal, Bianca a declarat că regretă o altă relație. Numele surpriză dezvăluit de Bianca Drăgușanu este cel al lui Tristan Tate.

Pentru cei care nu își mai amintesc de acest nume, vă putem spune că Tristan Tate este un prolific om de afaceri astăzi, cu afaceri în Bulgaria, Moldova și România.

Este un vechi campion la K1 și Kickboxing în Europa pentru federația Enfusion Kickboxing. Tatăl său, Emory Tate, a fost un genial maestru de șah, iar fratele său, Andrew Tate, este fostul campion la World K1.

„Ar fi doi, cu unul m-am cîsătorit, atât de proastă am fost, încât m-am și măritat cu el, dar nu cu Victor Slav. Am și uitat cum îl cheamă, am probleme cu memoria.

Cu al doilea am avut o scurtă relație, nu a fost ce trebuie, Tristan.”, a povestit Bianca Drăgușanu în podcastul lui Damain Drăghici.