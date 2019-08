Ce reguli trebuie să respecte casele de schimb. Cât de des pot schimba cursul valutar la panou

Unitățile de schimb valutar au reguli stricte pe care trebuie să le respecte. Aceștia au o datorie aparte pe care trebuie să o facă zi de zi. În funcție de programul casei de schimb se fac cele două modificări. Banca Națională a Moldovei a oferit mai multe detalii despre obligațiile angajaților și despre regula primordială a lor.

Banca Națională a Moldovei a menționat câteva reguli stricte pe care trebuie să le facă angajații unităților de schimb valutar și băncile licențiate, într-un răspuns pentru IPN. Este vorba despre schimbarea cursului. Acesta au dreptul să modifice cursul valutar la panou o singură dată în decursul programului de lucru. Regula în cauză este valabilă și pentru unitățile cu program de lucru de până la 12 ore, dar în cazul acesta, este vorba de două modificări pe zi. Banca Națională a Moldovei mai specifică și că băncile licențiate și casele de schimb valutar stabilesc în mod independent cursul de cumpărare și vânzare pentru toate valutale de circulație. Subliniem că legislația în vigoare nu prevede plafoane la stabilirea cursului de schimb valutare în privința operațiunilor în numerar cu persoane fizice.

Care sunt băncile cu cele mai bune cursuri?

Cee mai bune cursuri la cumpărare sunt oferite la Alpha Bank (4,776 lei), Patria Bank (4,778 lei), CEC Bank (4,78 lei), iar cel mai bun preț de cumpărare oferit pentr euro de către Banca Românescă este (4,7302 lei), Alpha Bank (4,726 lei), Banca Feroviară (4,723 lei).

”Modificarile si completarile aduse Ordinului ministrului Finantelor publice nr. 664/2012 au in vedere imbunatatirea cadrului legal, urmare a constatarilor facute de Comisia de autorizare a activitatii de schimb valutar, astfel: a devenit o practica unitara pentru asociatii sau actionarii semnificativi, administratorii entitatilor sanctionate pentru nerespectarea legislatiei in domeniul schimbului valutar, sa infiinteze alte societati comerciale pentru care solicita autorizatie de schimb valutar/cod statistic, in vederea evitarii inchiderii punctului de schimb valutar urmare a sanctiunii primite”

Raportul de aprobare a Ordinului