Ce pune Adi Hădean în compoziție pentru cea mai bună zacuscă. Rețeta care face furori pe internet

Ce pune Chef Adi Hădean în compoziție pentru cea mai bună zacuscă. Rețeta aceasta face furori pe internet! Cum toamna a venit, rețeta de zacuscă este una dintre cele mai apreciate de gospodinele care se întrec să prepare acest fel de mâncare tradițional pentru iarnă. Iată ingredientele și modul de preparare!

Celebrul Chef Adi Hădean a postat pe blogul său o rețetă străveche pentru iarnă, pe care toate gospodinele trebuie să o încerce! Rețeta este pentru 16 borcane de 370 de grame. Ca și cantități Chef Adi Hădean a folosit:

Se coc vinetele, ardeii și gogoșarii pe grătar. Trebuie curățate în prealabil legumele și chiar poți scăpa de semințele lor, dacă sunt prea multe. Apoi, a curățat ceapa, a tăiat-o cuburi mari pe care le-a pus pe foc mic, împreună cu uleiul. Focul a fost dat cât mai mic, astfel că ceapa s-a înmuiat în decurs de o oră.

„Între timp, vinetele, ardeii și gogoșarii se scurgeau încet și se răceau suficient de mult pentru a fi tocate. Nu am tocat nimic cu mașina, le-am tocat pe toate cu cuțitul.

E adevărat, vinetele se transformă într-o pastă destul de fină dar ardeii și gogoșarii sunt identificabili în poveste, la fel și ceapa. Buun. După ce s-a înmuiat ceapa, am pus peste ea ardeii și gogoșarii și ardeii iar după o jumătate de ceas, tot pe foc mic, am pus vinetele și mirodeniile.

După ce s-a omogenizat conținutul ceaunului, am turnat bulionul și am lăsat să fiarbă.

Când am socotit că a scăzut destul de mult, am pus sarea și zahărul, am amestecat și am extras foile de dafin, care pot să dea gust amar mâncărurilor dacă-s ținute prea mult”, a precizat Adi Hădean pe blogul său.