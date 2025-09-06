Ce pun moldovencele în bulion ca să nu facă floare. Ingredientul banal care oprește fermentarea

Gospodinele din Moldova au un truc vechi, transmis din generație în generație, pentru a se asigura că bulionul pus pentru iarnă rezistă perfect, fără să prindă floare la suprafață. Secretul nu este un conservant sofisticat, ci un ingredient banal, pe care aproape oricine îl are în casă.

Ingredientul folosit de moldovence din generație în generație pentru bulion

Adăugată în cantități mici, la fiecare borcan sau sticlă, acest ingredient minune oprește procesul de fermentare și menține bulionul proaspăt luni de zile. Trucul este folosit mai ales acolo unde nu se utilizează prea multă sare sau unde borcanele nu sunt fierte suplimentar.

Vorbim despre banala aspirină, care pe lângă utilitatea sa în cazul răcelilor, ca tratament, ne este de mare ajutor și în bucătărie, atunci când facem provizii pentru iarnă.

Ține floarea la distanță

Pe lângă aspirină, gospodinele mai recomandă și câteva reguli simple: ca roșiile să fie bine coapte și curățate, sticlele sau borcanele să fie perfect sterilizate, iar bulionul să fie turnat fierbinte și sigilat imediat. Astfel, riscul de a se forma „floarea” pe suprafața bulionului scade considerabil.

Metoda rămâne una dintre cele mai populare în satele din Moldova, unde bulionul de casă este nelipsit din cămară, fiind folosit la mâncăruri tradiționale, ciorbe și sosuri.