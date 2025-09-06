Ultima oră
Horoscopul Tarot pentru septembrie 2025. Schimbări profunde și noi începuturi
06 sept. 2025 | 15:38
de Filon Stan

Ce pun moldovencele în bulion ca să nu facă floare. Ingredientul banal care oprește fermentarea

Sfaturi Culinare
Ce pun moldovencele în bulion ca să nu facă floare. Ingredientul banal care oprește fermentarea
Ingredientul folosit de moldovence din generatie in generatie pentru bulion

Gospodinele din Moldova au un truc vechi, transmis din generație în generație, pentru a se asigura că bulionul pus pentru iarnă rezistă perfect, fără să prindă floare la suprafață. Secretul nu este un conservant sofisticat, ci un ingredient banal, pe care aproape oricine îl are în casă.

Ingredientul folosit de moldovence din generație în generație pentru bulion

Adăugată în cantități mici, la fiecare borcan sau sticlă, acest ingredient minune oprește procesul de fermentare și menține bulionul proaspăt luni de zile. Trucul este folosit mai ales acolo unde nu se utilizează prea multă sare sau unde borcanele nu sunt fierte suplimentar.

Vorbim despre banala aspirină, care pe lângă utilitatea sa în cazul răcelilor, ca tratament, ne este de mare ajutor și în bucătărie, atunci când facem provizii pentru iarnă.

Ține floarea la distanță

Pe lângă aspirină, gospodinele mai recomandă și câteva reguli simple: ca roșiile să fie bine coapte și curățate, sticlele sau borcanele să fie perfect sterilizate, iar bulionul să fie turnat fierbinte și sigilat imediat. Astfel, riscul de a se forma „floarea” pe suprafața bulionului scade considerabil.

Metoda rămâne una dintre cele mai populare în satele din Moldova, unde bulionul de casă este nelipsit din cămară, fiind folosit la mâncăruri tradiționale, ciorbe și sosuri.

FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Scandal-monstru în GAŞCA ZURLI! Bucătărașul Lulu o calcă în picioare pe Mirela Retegan şi o acuză de DELAPIDARE
Digi24
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e înfricoșător
Adevarul
Capcana unei vacanțe în Egipt despre care agențiile nu vorbesc: „marea poate fi impracticabilă ore întregi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Ce pomi fructiferi se plantează toamna pentru o recoltă bogată. Cum alegi soiurile cele mai rezistente
Ce pomi fructiferi se plantează toamna pentru o recoltă bogată. Cum alegi soiurile cele mai rezistente
Sfaturi pentru grădinari
acum o oră
Claudia Pătrașcanu, declarație de dragoste pentru bărbatul care îi este alături în cele mai dificile momente. Bruneta și-a regăsit fericirea după divorțul de Gabi Bădălău
Claudia Pătrașcanu, declarație de dragoste pentru bărbatul care îi este alături în cele mai dificile momente. Bruneta și-a regăsit fericirea după divorțul de Gabi Bădălău
Monden
acum 2 ore
Ce a făcut bărbatul din Timiș imediat după ce a incendiat o benzinărie și a dat cu flăcări pe angajaţii care au încercat să îl oprească. VIDEO
Ce a făcut bărbatul din Timiș imediat după ce a incendiat o benzinărie și a dat cu flăcări pe angajaţii care au încercat să îl oprească. VIDEO
Știri Locale
acum 4 ore
Cum au ajuns Ceaușescu, Putin, Iohannis, Călin Georgescu și Maia Sandu „suveniruri” pentru turiștii din Bulgaria. Românii, uimiți de produsele scoase la vânzare
Cum au ajuns Ceaușescu, Putin, Iohannis, Călin Georgescu și Maia Sandu „suveniruri” pentru turiștii din Bulgaria. Românii, uimiți de produsele scoase la vânzare
Social
acum 5 ore
Parteneri
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Click.ro
Se dau 12.285 lei net tinerilor din România. Patru luni de stagiu militar
Mediaflux
VIDEO „Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din România
Digi24
Gemenele siameze Abby și Brittany Hensel au devenit mame în mare secret! După ce au uimit lumea medicală, tinerele s-au căsătorit, iar acum au și un copil. Prima imagine cu bebelușul / FOTO
Unica.ro