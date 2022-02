Ce probleme neașteptate a avut Elena Chiriac de la Survivor România: ‘Pentru ei, a fi frumoasă e la fel cu a fi proastă’

Elena Chiriac de la ‘Survivor România 2022’a întâmpinat probleme neașteptate. Cunoscuta sportivă nu se gândea că va simți asta în viața ei. ‘Pentru ei, a fi frumoasă e la fel cu a fi proastă’ , a susținut fosta concurentă de la ‘Ferma devetelor: orășeni vs. săteni’. Ce s-a întâmplat cu ea în timpul școlii și ce rol au avut profesorii în scenariul în cauză? Fanii au rămas surprinși când au auzit povestea ei.

Elena Chiriac a devenit cunoscută publicului larg după participarea la show-ul ‘Ferma vedetelor: orășeni vs. săteni’. Aceasta a fost înzestrată cu o frumusețe incredibilă pe care fanii show-ului au sesizat-o de la prima sa apariție. Din păcate pentru ea, aspectul nu i-a oferit doar beneficii de-a lungul timpului, ci și dezavantaje.

Faimoasa de la ‘Survivor România 2022’ s-a confruntat de multe ori cu diverse prejudecăți, iar cel mai des oamenii aveau în mintea faptul că cel mai probabil este prostuță doar pentru că arată bine. Vedeta a povestit cum inclusiv profesorii au făcut-o să se simtă o victimă.

Sportiva a subliniat în cadrul unui interviu că nu este de ajuns să ai o imagine deosebită, ci și de bun-simț, inteligență, educație sau respect. Doar acestea combinate reprezintă un avantaj. Ea a mărturisit că din cauza stereotipului deja cunoscut a fost nevoită să ‘tragă mai tare’ pentru a demonstra ce poate.

„Mulțumesc foarte mult! Frumusețea vine cu beneficii, dar nu este suficientă pentru a reprezenta un avantaj. Este nevoie de multe altele, printre care bun-simț, inteligență, educație sau respect. Acestea, combinate, pot constitui un avantaj. Cred că am avut și de pierdut, într-adevăr.

Un exemplu de situație în care am fost defavorizată am întâlnit în sistemul de învățământ din România. De multe ori eram taxată de profesori pe tema asta. Nu știu exact de ce, dar stereotipul „a fi frumoasă este același lucru cu a fi proastă s-a regăsit în gândirea majorității profesorilor din România. Din motivul ăsta am fost nevoită să trag mai tare pentru a le demonstra contrariul”, a detaliat sportiva, pentru viva.ro.