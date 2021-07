Ce probleme de sănătate are Mihai Bendeac. Juratul iUmor le-a povestit fanilor

Actorul Mihai Bendeac și-a pus serios fanii pe gânduri, după ce a anunțat pe rețelele de socializare că are probleme de sănătate.

Mai exact, Mihai Bendeac a spus că se confruntă cu o răceală grea și că nu se simte deloc bine. Recent, juratul iUmor a povestit că are o răceală puternică și că abia se poate ține pe picioare.

„Am răcit cobză. Băi, nu am mai răcit în halul ăsta cred că de doi ani. Curg mucii. Îmi curg mucii de zici că am robinet. Am avut până acum căciulă pe cap și mi-am dat-o jos… E pedeapsa lui Dumnezeu asta, că nu mă mai potolesc cu „nenorocirile”. Mi-e rău. Ia gata, mă, că mă ridic acum în picioare și… atât, mă pun la loc”, a spus Mihai Bendeac la InstaStory.