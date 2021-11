Ce probleme de sănătate are Fuego. Fanii s-au panicat după ce a slăbit 12 kg

Fuego este unul din artiștii cu mare priză la public. Încă de la debutul său, ca și muzician, Paul Surugiu a reușit să cucerească inimile românilor cu vocea și căldura sa. Dar, ca să ajungă aici au fost nevoie de ani de muncă, de sacrificii din partea părinților și de multe zile de lipsuri. Deși au fost ani grei, Fuego nu i-a uitat, și încearcă de fiecare dată să facă bine, acolo unde simte că este nevoie.

Ajuns astăzi la 45 de ani și cu o carieră în plină glorie, Fuego nu a uitat de unde a plecat. De la copilul sărac, fără bani de bilete de tramvai, și până la vedeta care este astăzi, vedeta a muncit ani la rând. Într-un intervu recent povestește de perioada facultății și de sacrificiile pe care le-au făcut părinții pentru a putea ajunge acolo unde și-a dorit.

„Nu m-a ajutat nimeni. Nu am avut bani. Am fost un copil sărac. Uneori trăiam așa, de pe o zi pe alta, pentru că ai mei au muncit enorm ca să mă ţină la facultate la București. Am stat în internat cu alţi cinci colegi de-ai mei într-o cameră.

De multe ori nu aveam posibilitatea să-mi cumpăr bilet să mă duc cu autobuz sau cu troleibuz sau cu tramvai, pentru că era perioada în care cumpăr bilet din tramvai şi nu aveam bani şi mergeam pe jos de la Obor până în Drumul Taberei”, a spus Fuego la Antena Stars.