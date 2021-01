Ce probleme de sănătate are Andreea Bănică. Merge la doctor de câteva ori pe an, lumea nu știa prin ce trece

Are o carieră de invidiat, o familie minunată, însă puţini sunt cei care au habar ce probleme de sănătate are Andreea Bănică. Cântăreaţa merge la doctor de câteva ori pe an pentru a ţine totul sub control.

Andreea Bănică, probleme mari de sănătate

În ciuda vieţii sale aparent perfectă, Andreea Bănică se confruntă, de ani de zile, cu probleme de sănătate din cauza cărora trebuie să meargă la doctor la câteva luni. Cântăreaţa a povestit, pe Instagram, că după prima naştere, organismul său a trecut prin schimbări uriaşe din cauza unor afecţiuni hormonale.

Astfel, vedeta în vârstă de 42 de ani ajunge la medic de cel puţin două ori pe an pentru tratament, iar pentru a ţine totul sub control are un regim alimentar foarte strict.

“După cele două nașteri, de fapt, după prima naștere, corpul meu a luat-o puțin razna. Am întâmpinat niște probleme hormonale. După asta am încercat să descopăr problemele. Iau tratament de atunci, de vreo 5-6 ani de zile. Ulterior l-am făcut pe Noah, a fost un noroc. Ideea e că am început să am un regim de viață sănătos. Văzând pe corpul meu că organismul meu nu mai răspunde atât de ușor la orice fel de mâncare și că se depune imediat pe umeri, pe brațe, pe abdomen, iar eu întotdeauna am avut mâinile subțiri, și că începusem să am niște dereglări foarte mari hormonale am luat atitudine. Am fost la doctor. Mi s-a prescris tratament. De atunci sunt pe tratament. La fiecare 6 luni merg la control. Nu este ușor”, a explicat cântăreaţa. Răsturnare de situație! Medicul Adrian Streinu-Cercel rupe tăcerea. Ce a pățit după vaccinarea anti-Covid-19

Carmen Harra, PREVIZIUNI noi pentru România. Ce ne așteaptă în februarie 2021, veștile sunt extrem…

Andreea Bănică, nevoită să fie atentă la tot ce mănâncă

Pentru a avea un corp de invidiat şi pentru a-şi ţine sub control sănătatea, artista este foarte atentă la tot ce mănâncă. Andreea Bănică a mai povestit că regimul său alimentar este bazat pe un calcul caloric.

“De vreo cinci ani de zile sunt atentă la ceea ce mănânc. Clar, se vede pe corpul meu. Nu mai pot să mănânc orice. Dacă fac exces trei zile după aceea tot eu trag și am de suferit. Muncesc foarte mult pentru asta. Regimul meu de viață e bazat pe un calcul de calorii”, a mai spus Andreea Bănică, pe pagina sa de Instagram.

Desigur, pentru a arăta mereu bine, vedeta face şi mult sport, aşa cum a precizat în nenumărate rânduri. Exerciţiile au fost personalizate în funcţie de nevoile organismului sau de către un antrenor de fitness.