Ce probleme are Gabriela Prisăcariu de când e mămică: „Sincer, am fost șocată”

Gabriela Prisăcariu este una soția lui Dani Oțil și una dintre cele mai apreciat femeie din România. A devenit cunoscută după ce a câștigat concursul „Supermodels by Cătălin Botezatu”, iar în 2020 a devenit soția prezentatorului matinalului de la Antena1.

Vedeta este foarte deschisă cu următorii săi de pe social media, însă o postare recentă a adus un val de reacții negative la adresa ei. Modelul a decis să iasă într-un club cu prietenele ei, iar ulterior a postat poze din seara respectivă pe rețelele de socializare.

Nimic surprinzător sau rău în asta, însă reacțiile negative au început să apară. Pentru ea, lucrul care a deranjat-o cel mai tare au fost comentariile la adresa lui Dani. Gabriela nu a suportat faptul că soțul ei a fost numit bonă și că ea a ieșit în club, iar Dani a rămas acasă cu cel mic.

„Sincer, am fost șocată de reacția celor din jur. Nu am mai ieșit în club de foarte mult timp, iar când am ieșit și bineînțeles, soțul a stat acasă cu cel mic, a fost numit ‘’bonă’’. Eu nu sunt numită astfel când stau acasă cu cel mic, și nu am înțeles de ce. Nu cred că se poate schimba mentalitatea din România, pentru că așa am fost educați și este foarte greu să se schimbe asta”, a declarat Gabriela, pentru Click!.