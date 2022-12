Ce problemă de sănătate are Vlad Gherman: ‘Sunt leșinat’. Ce a pățit fostul iubit al Cristinei Ciobănașu

Fanii lui Vlad Gherman au rămas uimiți de noile vești oferite de acesta. Actorul a mărturisit că are probleme de sănătate. ,,Nu știu…sunt leșinat”, a subliniat vedeta. Iubitul Oanei Moșneagu a adăugat o nouă postare pe Instagram care a atras imediat atenția românilor care îl iubesc. Iată ce detalii a mai oferit tânărul despre starea sa! Nimeni nu se aștepta la una ca asta.

Vlad Gherman este unul din cei mai cunoscuți actori din generația tânără. Acesta a interpretat multe personaje iubite de telespectatori în nenumărate seriale românești de la Antena 1. Cel din urmă a reușit să îi îngrijoreze pe fani cu recenta postare.

Actorul îi ține mereu la curent pe internauți cu fiecare întâmplare din viața sa, așa că nu a putut trece tocmai peste această veste. Din păcate, el a recunoscut că starea sa de sănătate nu este una prea bună, iar de vină ar fi programul mult prea încărcat.

Concret, acesta s-a plâns că îi rămâne foarte puțin timp pentru odihnă. Vlad Gherman a subliniat că organismul său este extrem de obosit, mai cu seamă că face din nou parte dintr-un proiect uriaș de la Antena 1.

Mai exact, este vorba despre noul serial ,,Lia: soția soțului meu”. Tânărul a menționat că își dorește foarte mult să se odihnească în perioada Sărbătorilor pentru că se simte extrem de obosit. De asemenea, artistul a mai declarat și că nu mai poate, așa că trebuie să facă o schimbare în viitorul apropiat.

,,Nu-mi dau seama dacă este oboseală cronică sau dacă organismul meu s-a setat să hiberneze în perioada aceasta până vine Moș Crăciun. Nu știu… Sunt leșinat. Am dormit două ore după ce am venit acasă. Am avut filmări pentru serialul Lia. Nu mai pot, pur și simplu”, le-a spus Vlad Gherman fanilor săi de pe Instagram.