Ce prețuri sunt în Bulgaria în 2022. Cât costă mâncarea și băutura la restaurant FOTO EXCLUSIV

Ce prețuri sunt în Bulgaria în 2022? Sezonul estival din acest an a înregistrat un număr mare de români plecați, fie în Bulgaria, Grecia, sau chiar Turcia. Dacă ne gândim că au fost doi ani de pandemie, nu ar trebui să ne mire explozia prețurilor. Chiar și în țara de la sud de Dunăre prețurile au mai crescut, comparativ cu ultimii ani. În cele ce urmează vă propunem două situații. Prima, care implică o familie de români care a fost in Kavarna timp de 10 zile si au mâncat in diverse localuri. Cea de a doua, tot cu o familie de români, soț și soție, dar care au petrecut 6 zile în altă stațiune, „Golden Sands”, într-un hotel cu all inclusive. Așadar, vom afla împreună ce prețuri sunt în Bulgaria în 2022, și cât costă mâncarea și băutura la restaurant.

Ce prețuri sunt în Bulgaria în 2022 pentru un sejur de 10 zile la Kavarna

Pentru cei care nu au ajuns până acum aici, Kavarna este situată în partea de nord a coastei bulgare a Mării Negre, la 64 km de Varna. Coasta este variată și există stânci combinate cu plaje și formațiuni abrazive, cum ar fi peșteri, fisuri etc. În apropierea orașului se află un promontoriu abrupt numit Kaliakra.

Stațiunea Kavarna este renumită pentru zona sa ecologică curată. Astăzi, Kavarna este cunoscută ca fiind Capitala stâncilor din Bulgaria. În fiecare vară, orașul reunește pe o singură scenă muzicieni rock de renume mondial.

În apropiere de Kavarna se află Rezervația Arheologică Națională Yaylata, unde au fost făcute o serie de descoperiri arheologice. Cu alte cuvinte, în afară de statul pe plajă, turiștii au ce vedea în această zonă de coastă a Bulgariei.

Dar, lăsând frumusețile zonei la o parte, ne concentrăm pe un sejur de 10 zile în această stațiune. Familia de români de care vorbim a testat piața, cum s-ar spune, la prețurile locale din restaurante.

În cele ce urmează vă oferim lista completă a prețurilor, în moneda locală, leva, la produsele comercializate în restaurantele de aici. Vă reamintim că acestea pot diferi, dar nu cu mult, în alte localuri de acest tip din aceeași stațiune, și în celelalte:

Prețuri garnituri în Bulgaria

Legume la grătar 350 gr – 12,98 leva

Broccoli cu unt 200 gr – 10,98 leva

Piure de cartofi cu parmezan 250 gr – 7,98 leva

Cartofi saute 200 gr – 5,98 leva

Orez sălbatic cu ciuperci 200 gr – 5,98 leva

Prețuri deserturi în Bulgaria

Nuga de casă 100 gr – 7,98 leva

Cheesecake 150 gr – 7,98 leva

Sufleu de ciocolată 200 gr – 7,98 leva

Înghețată la alegere 150 gr – 5,98 leva

Fructe de sezon – 14,98 leva

Prețuri frigărui în Bulgaria

cu pui 350 gr – 18,98 leva

cu porc 350 gr – 19,98 leva

suflaki de miel 350 gr – 21, 98 leva

adana kebab 350 gr – 19,98 leva

Prețuri grătar în Bulgaria

Friptură Fred Flinstone pentru 2 persoane 600 gr – 27, 98 leva

Cotlet de porc 450 gr – 19,98 leva

Plescavița 300 gr – 12,98 leva

Friptură de porc 280 gr – 11,98 leva

Chiftele de vită 400 gr – 12,98 leva

Chiftele de porc 400 gr – 12,98 leva

Cocoș tânăr 600 gr – 35,98 leva

Cârnat de vită rural 280 gr – 16,98 leva

Friptură T-bone de vită 400 gr – 68,98 leva

Coaste de porc 400 gr – 16,98 leva

Dorada 100 gr – 6,98 leva

Biban de mare 100 gr – 6,98 leva

Burger de vită – 22 leva

Preț feluri tradiționale în Bulgaria

Sache cu pui 500 gr – 21,98 leva

Sache cu porc 500 gr – 22,98 leva

Brânză albă bulgărească în stil shopski 250 gr – 9,98 leva

Fel de mâncare combinat 500 gr – 36,98 leva

Fel de mâncare cu legume 400 gr – 14, 98 leva

Kavarma de pui 300 gr – 11,98 leva

Kavarma de porc 300 gr – 12,98 leva

Prețuri bere în Bulgaria

Kamenitza 500 ml – 3,40 leva

Staropramen 500 ml – 3,60 leva

Stella Artois 500 ml – 4,40 leva

Stella Artois 330 ml – 3,90 leva

Burgascko 500 ml – 3,30 leva

Corona 355 ml – 5,99 leva

Leffe 330 ml – 5,99 leva

Grolsch 450 ml – 5,99 leva

Prețuri răcoritoare și cafea în Bulgaria

Coca Cola, Fanta, Sprite, Schweppes 250 ml – 2,30 leva

Soda 250 ml – 1,70 leva

Cappy 250 ml – 2,70 leva

Energizant 250 ml – 5,50 leva

Fuztea 250 ml – 2,50 leva

apă minerală Devin 330 ml – 1,70 leva

apa minerală Devin 750 ml 2,90 leva

San Pellegrino 750 ml – 6,50 leva

Aloe vera 240 ml – 2,90 leva

Ayran 200 ml – 1,90 leva

Limonadă 450 ml – 4,60 leva

Limonadă 1 litru – 8,10 leva

Fresh 200 ml – 5,50 leva

Cafea expresso Lavaza – 3 leva

Ce prețuri sunt în Bulgaria în 2022 pentru un sejur de 6 zile la „Golden Sands”, all inclusive

Așa cum spuneam la început, avem un al doilea exemplu de prețuri în Bulgaria în 2022. Pentru o familie de două persoane, soț și soție, un sejur de 6 zile, la un hotel de patru stele (dar mai bine zis de trei stele), a costat puțin peste 600 de euro cu transportul inclus cu autocarul, de 35 de euro dus-întors.

Sejurul în celebra stațiune de pe litoralul bulgăresc „Golden Sands”, (n.r.Nisipurile de Aur), cu all inclusive, a constat în acces la restaurant, la barul hotelului, dar cu anumite restricții în privința băuturilor, (de exemplu o cafea bună, expresso, era contra-cost, 3 leva), la piscina hotelului și cam atât. În hotelul despre care vorbim exista și o piscină pe acoperiș, dar aici accesul era contra-cost, chiar și pentru all inclusive, plătindu-se 10 leva.

Tot aici au existat pachete turistice, într-un alt hotel de patru stele, de aproximativ 11.000 de lei, ocupanții acestui hotel beneficiind și de o piscină, de tip „Infinity pool”.

Și în această stațiune prețurile în restaurante nu au avut mari diferențe, în raport cu cele prezentate anterior. Un alt exemplu de prețuri, la una din cele mai populare terase de aici, majoritatea cocktail-urilor alcoolice variau în jurul a 8-10 leva.

Un alt exemplu, un burger de vită, într-un alt restaurant exotic costa aproximativ 22 de leva, iar 200 de grame de hamsie cu mămăligă și usturoi era aproximativ 9 leva, în rest toate celelalte prețuri erau aproximativ la fel.

Diferențe și paritatea dintre leva și leul românesc la cursul de schimb

Singura diferență notabilă, față de România, și asta este peste tot în Bulgaria, sunt prețurile la țigări. Dar, atenție, dacă sâmbătă 16 iulie, un pachet de țigări costa 5.69 leva, la un anume sortiment, la două zile, adică pe 18 iulie, prețurile crescuseră la 6.50 leva pentru acest sortiment de țigări. Creșterea prețurilor la produsele din tutun a fost anunțată de guvernul bulgar, încă de la începutul săptămânii trecute.

Reamintim că astăzi BNR a emis cursul de schimb, iar leva bulgărească a ajuns la 2,5212 de lei. Deși suntem tentați să plătim cu cash, recomandarea ar fi să se plătească, de obicei cu cardul.

Motivul este unu simplu. Paritatea leva/leu este mult mai bună dacă se face plata cu cardul (exe: BCR curs 2.61 la plata cu cardul în supermarketuri). BCR, conform datelor publicate de bancă, nu are comisioane suplimentare la plata într-o altă monedă.

Cu toate astea, recomandarea este să verificați dacă banca la care aveți cardul are sau nu comisioane la plățile efectuate într-o altă monedă, alta decât leul românesc.

Concluzie

Așa că, dacă nu ți-ai făcut un buget până acum, ai toate datele necesare. În funcție de datele oferite de noi, îți poți planifica o vacanță de vis pe plajele bulgărești.