Ce poți vedea la TV în noaptea de Revelion. Televiziunile se întrec în oferte interesante. Cine pune la bătaie un premiu de 10.000 de euro

În timp ce unii români petrec Revelionul la munte, în străinătate, în aer liber sau la restaurante, mulți aleg să stea acasă și să petreacă noaptea dintre ani în familie sau alături de prieteni. Televiziunile din România își adaptează programele în fiecare an de Revelion, astfel încât cei care rămân acasă au ce vedea.

Programe speciale la TV, în noaptea de Revelion

Noaptea de Revelion este un moment special, în care magia sărbătorilor se îmbină cu distracția și bucuria unui nou început. Televiziunile din România pregătesc an de an programe speciale, menite să transforme trecerea dintre ani într-un spectacol memorabil. De la muzică live și umor, până la concursuri și momente pline de emoție, grilele de programe pentru Revelion 2025 promit să satisfacă toate gusturile. Iată ce poți urmări pe principalele posturi TV în această noapte festivă!

Antena Stars – Revelionul Starurilor

La Antena Stars, sărbătoarea începe devreme, cu un spectacol prezentat de Mădălin Ionescu, gazda emisiunii „Viața fără filtru”, și Karmen Minune, cântăreață și fiica renumitului Adrian Minune. Programul special „Revelionul Starurilor” debutează de la ora 16:30, aducând pe scenă o pleiadă de artiști îndrăgiți din muzica românească.

Pe lista invitaților se numără nume sonore precum Georgiana Lobonț, Irina Loghin, Sofia Vicoveanca, Marcel Pavel, Carmen Șerban, Jean de la Craiova, Daniela Gyorfi și mulți alții. Pe lângă muzică, vedetele postului, inclusiv Geanina Ilieș și Adrian Velea, vor contribui cu momente amuzante, provocări muzicale și duete inedite.

Petrecerea continuă și pe 1 ianuarie, de la ora 16:00, cu „Supershow de Anul Nou”. Irina Maria Birou și Vali Vijelie aduc muzică și invitați speciali pentru a prelungi spiritul sărbătorii.

TVR 1 – Trei gale într-o noapte

La TVR 1, Revelionul este o sărbătoare în trei acte. Programele speciale includ Gala „Omul anului 2024”, Gala „Eroii Comediei” și Gala Umorului. Seara începe la ora 20:30, cu Iuliana Tudor ca gazdă a Galei „Omul anului 2024”. Acest proiect social pune în lumină povești de viață impresionante și aduce pe scenă artiști precum Mircea și Ana Baniciu, Bere Gratis și Paula Seling.

De la ora 00:30, „Eroii Comediei” vor premia cele mai amuzante momente ale anului, într-un show coordonat de Toni Grecu. Distribuția include actori îndrăgiți, cum ar fi Cătălina Grama-Jojo, Diana Dumitrescu și Ovidiu Niculescu.

La ora 02:00, „Gala Umorului” oferă telespectatorilor momente clasice de comedie, cu actori legendari precum Toma Caragiu, Jean Constantin și Horațiu Mălăele. După ora 03:00, programul se încheie cu cântece de petrecere interpretate de artiști îndrăgiți.

România TV – Revelion cu artiști de pe TikTok

România TV promite o noapte plină de energie, cu artiști care domină trendurile de pe TikTok și YouTube. Telespectatorii se pot bucura de un spectacol continuu, care se întinde pe parcursul a 16 ore.

Printre invitați se numără Carmen Șerban, Vali Vijelie, Maria Dragomiroiu și Gheorghe Gheorghiu, alături de jurnaliști și politicieni care își vor testa talentele muzicale. Gazdele serii, Andreea Crețulescu și Victor Ciutacu, promit să mențină buna dispoziție la cote maxime.

Pro TV – PROTEVELION 2025

La Pro TV, distracția începe de la ora 20:00 cu „PROTEVELION 2025”, un spectacol plin de muzică, momente comice și multe surprize. În cadrul emisiunii, telespectatorii pot participa la concursul „Prinde Indiciul”, pentru șansa de a câștiga 10.000 de euro. Gazdele PROTEVELIONULUI vor fi și în acest an Raluka și Pavel Bartoș.

Programul începe la 20:00 și oferă șase mesaje ascunse pe parcursul serii, iar cei care le descoperă și le înscriu pe site-ul dedicat pot participa la tragerea la sorți din 12 ianuarie.

Antena 1 – Revelionul cel neBUN!

Antena 1 aduce în prim-plan „Revelionul cel neBUN!”, prezentat de Ilona Brezoianu și Florin Ristei. Spectacolul include dueluri muzicale între artiști renumiți, roast-uri, parodii și sketch-uri comice.

Pe scenă, prietenii de-o viață Ștefan Bănică și trupa Iris se transformă în rivali într-o competiție muzicală. Alți artiști care se vor duela sunt Cătălin Crișan vs Aurelian Temișan, Voltaj vs Direcția 5, și Delia vs Zdob și Zdub.

De asemenea, dueluri din muzica folclorică (Maria Dragomiroiu vs Mioara Velicu) și muzica de petrecere (Adrian Minune vs Jean de la Craiova) vor aduce un plus de diversitate. Publicul din sală decide câștigătorii fiecărui duel, iar atmosfera promite să fie incendiară.