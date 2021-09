Ce politician susține că avem bani pentru majorarea pensiilor: ”Depinde de cum îți faci calculele”

Un nume greu din politica românească aruncă bomba despre pensii! Guvernul condus de Florin Cîțu ar avea bani pentru majorarea pensiilor românilor. Dezvăluirea a fost făcută chiar în direct, la un post de televiziune.

Sunt bani de pensii, afirmă un fost ministru al Muncii, care îl contrazice pe Florin Cîțu în privința fondurilor insuficiente pentru plata românilor, după o viață de muncă.

Fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, dezvăluie că Executivul ar fi putut majora pensiile, dacă își făcea calculele cum trebuie.

„Să vă spun și din ce au venit aceste majorări: din 45% creșterea punctului de pensie, în cei 3 ani, cât a fost la guvernare PSD, plus din reducerea impozitelor, pensiile sub 2.000 de lei care au avut impozit zero. Practic, s-a eliminat si CASS din toate pensiile și de asemenea au fost cresteri de 78% la pensia minim garantata, pentru că de la 400 de lei, noi le-am crescut la 704 lei. Deci, bani se găsesc întotdeauna, depinde de cum îți faci calculele.