Ce poartă soţia lui Petre Roman mereu la ea. Obiectul neaşteptat găsit în maşina Silviei Chifiriuc

Silvia Chirfiriuc a trecut printr-o schimbare de stil în ultima perioadă. Fosta cântăreață apare tot mai rar în emisiunile televizate, a devenit mai sobră în ce privește vestimentația și, nu în ultimul rând, pare a fi renunțat la muzică, dat fiind faptul că nu a urcat pe scenă de ceva ani. De asemenea, Silvia Chirfiriuc pare să poarte mereu la ea un obiect de o însemnătate aparte. Iată despre ce este vorba.

În ultima perioadă, Silvia Chirfiriuc a trecut printr-o schimbare de stil. Fosta artistă pare că a ales să poarte haine mai sobre față de altădată. Recent, soția lui Petre Roman a fost surprinsă singură, la un mall din București, cu mai multe plase în mână. Fosta cântăreață se ocupă de treburile casei, astfel că a avut grijă să-și facă proviziile de toamnă.

Potrivit imaginilor obținute de Click.ro, Silvia Chirfiriuc a optat pentru o ținută discretă, precum și de un machiaj discret. Ea a fost surprinsă vorbind la telefon, dar înainte de a pleca cu mașina. În imagini, se poate vedea însă un obiect pe care soția lui Petre Roman îl poartă în mașină, într-un loc vizibil, și anume, o foaie ce conține un mesaj sugestiv îndreptat către credință.

„Când ies din casă sunt protejată de Iisus/ Eu am un semn perfect odihnitor/ Eu dorm de la ora 22.00 până dimineața cu plăcere/ Eu sunt plină de idei și succes/ Eu am tot ce mă face fericită/ Credință în Dumnezeu, iubire, pace, armonie/ Succes profesional, bogăție financiară, câștiguri/ Mirobolante la lotto! Mulțumesc cu recunoștință”, acesta este mesajul pe care Silvia Chifiriuc îl are scris pe o foaie în mașină, purtându-l, cel mai probabil, ca pe o amuletă norocoasă. Vezi imaginile AICI!