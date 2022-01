Ce plan incredibil au frații Dedeman pentru 2022. Nu se vor opri din făcut bani mulți

Patronii celebrului lanț de magazine Dedeman sunt pregătiți să dea lovitura în anul 2022. Dragoș și Adrian Pavăl, cei care se află la conducerea magazinului vestit, au pus bazele companiei în anul 1992. Oamenii de afaceri și-au dezvăluit intențiile pentru anul care tocmai a sosit. Ce obiective vor să atingă în 2022.

Dragoș și Adrian Pavăl, patronii lanțului de magazine Dedeman, au făcut declarații incredibile privind planurile lor pentru a dezvolta compania în anul 2022.

Pandemia de coronavirus a afectat aproape toate sectoarele de activitate, iar cele mai multe dintre companii și-au deschis magazine online, pentru a supraviețui.

Dedeman nu putea face excepție de la regulă, așadar patronii firmei Adrian și Dragoș Pavăl s-au ocupat de deschiderea unui magazin online, ce se află în continuă dezvoltare.

În plină pandemie, frații Dedeman se laudă cu faptul că au ieșit pe plus. Nu doar că nu au renunțat la niciun angajat de la Dedeman, ci au și deschis alte sucursale în marile orașe ale României, reușind, astfel, să respecte planul de investiții.

„Suntem bucuroși că nu am fost nevoiți să renunțăm la niciun coleg nici în anul 2021, ba mai mult, ne-am mărit echipa, deoarece am deschis două noi magazine Dedeman și ne pregătim de încă o deschidere pe final de an. Așadar, un alt motiv de satisfacție este faptul că și în acest an am putut să ne respectăm planul de investiții.

În plus, am lucrat permanent pentru a ne dezvolta magazinul online și pentru a eficientiza toate serviciile subordonate acestuia, iar acest progres ne-a oferit de asemenea optimism și curaj să explorăm noile oportunități.”, a completat Dragos Pavăl pentru aceeași sursă.